¿Nunca vamos a hablar de gerontofobia?

Quizás este no sea el mejor momento para hablar de gerontofobia. No en medio de un ataque con molotov en el barrio de Barracas y cuando el referente solidario Manu Lozano dijo que usaba los tres deseos de sus cumpleaños infantiles para pedir no ser gay y así ser aceptado. No cuando parece que retrocedemos. Y no cuando algunos debates que creíamos ya saldados se reavivan como una disputa inédita.