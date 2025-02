Ocho despidos más: un funcionario de Educación mandaba a limpiar su casa a una empleada del Estado

También fue exonerada la ahora ex agente María José Acosta, quien era planta permanente de la subsecretaría de Familia y le endilgaron negligencia en el desempeño de sus funciones. En el expediente se explica que se desempeñaba como curadora (apoyo) y fue acusada de incurrir en el uso indebido, retención y apropiación de fondos.

“La conducta desplegada por la agente Acosta, resulta indecorosa en cuanto se apropió de fondos de propiedad de una persona con discapacidad a la que debiera haber protegido”, dice expresamente el decreto con el que la expulsaron.

Otra de las despedidas es la ahora ex mucama del Hospital Zapala, Laura Edith Castillo, por presuntas ausencias continuas e injustificadas, durante el período que transcurrió entre el 27 de febrero y el 30 de mayo de 2023. Se dio por acreditado que la mujer continuó presentando certificados médicos, a pesar de haber usufructuado la totalidad de las licencias que permite el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT); es decir, cerca de 4 años.

Además, había sido dada de alta por la junta médica. Policías expulsados Los otros cinco despedidos, producto de la tolerancia cero a la corrupción y las inconductas, que puso en marcha el gobierno de Rolando Figueroa pertenecían a la Policía.

Más casos

El 26 de junio de 2024, la Jefatura de Policía le solicitó al Ejecutivo la destitución por cesantía del ahora ex oficial ayudante, Marco Emanuel Vera, a quien le endilgaron incumplimientos tanto al Régimen Disciplinario Policial (R.R.D.P.), como al Reglamento de Actuaciones Administrativas Policiales (R.A.A.P.).

En total, registró 90 días de arresto policial entre el 12 de mayo de 2023 y el 7 de mayo de 2024, por lo que incumplió con el Artículo 26 del R.R.D.P., el que dispone lo siguiente: “La (…) acumulación de sanciones con más de sesenta (60) días de arresto o veinte (20) días de suspensión en el lapso de un (1) año, será considerada causal de cesantía”.

La Jefatura policial separó al efectivo de su cargo en cuanto inició la investigación.

También fue despedido el ahora ex sargento ayudante, Jaime Francisco Muñoz. Según dijo incurrió en ausencia injustificada de presentación al servicio, tras haber finalizado el usufructo de una licencia excepcional.

Del mismo modo, fue cesanteado el ex oficial subinspector, Mario Dinamarca, quien el 28 de febrero de 2023 debía presentarse a trabajar y no lo hizo. Otra de las despedidas es la ahora ex sargento, Vanesa del Carmen Sepúlveda por haber recibido 75 días de arresto policial en el período comprendido entre febrero y abril de 2024. La tolerancia cero -en forma de cesantía- también recayó sobre el ahora ex cabo primero, Pedro Antonio De La Vega, a quien le endilgaron ausencia injustificada de presentación al servicio. El primero de mayo de 2023 no se presentó a trabajar y mantuvo su inconducta.