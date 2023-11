Ofelia Mosconi Villar: del silencio al grito

Ya es noviembre, se encuentra con ese grupo de mujeres feministas que la mantiene en pie, “no es fácil, ¿sabes?", expresa.

ofelia villar triple crimen (3).jpg

Cuando habla del grupo se refiere a la Multisectorial. “Yo pertenezco a la Multisectorial (de Mujeres contra la Violencia en Cipolletti)) y a organizaciones sociales. Parte de la sociedad y amigos, vecinos siempre nos acompañan, es lo que da fortaleza para seguir de pie y no dejarse convencer por un Estado que lo único que quiere es el resarcimiento económico y que nosotras nos quedemos en la casa”

Son las 17 y ese mar de fueguitos se va acercando a la plaza para hacer una pegatina. Tienen engrudo, pinceles, cepillos, baldes y comienzan la repartija de calles donde van a pegar los afiches.

“Aún ni puedo abrir una caja de fotos que baje del armario, no puedo”

Ofelia y una de sus compañeras agarran la Yrigoyen, la recorren de pe a pa. Ofelia con sus manos elige el lugar donde colocar, mete engrudo y ahí aparecen las caras de Verónica, Paula y María Emilia, donde se lee "26 años, del silencio al grito". Sí, 26 años de lucha, Ofelia es eso, lucha constante, la que eligió quedarse en Cipolletti, que sigue con la misma bandera en cada marcha, hace ya 26 años.

ofelia villar triple crimen (1).jpg

“Aún ni puedo abrir una caja de fotos que baje del armario, no puedo”, un dolor inconmensurable que sigue latente cada vez que se acerca esta fecha, que nos cambió por completo la vida de las cipoleñas y los cipoleños.

“Si hubieran sido varones que salían a caminar, no los mataban”, dice Ofelia. Tras el femicidio no solamente eso, todo lo que soportó de distintos medios masivos, donde se jugaba con el morbo, donde se las juzgó a las chicas por si tenían puesta tal ropa u otra, o donde hablaban libremente de la vida de cada una, todo esto en el año 1997, donde evidentemente eran otros tiempos. Ofelia siguió en pie.

“Cuando pasó todo esto me puse a estudiar la lucha de las Madres de Plaza de Mayo, y acá tienen el mismo modus operandi. Cuando iba siempre al juzgado por las chicas, me decían: "¿no se va a cansar?" Nunca me voy a cansar, así le hacían a las Madres de Plaza de Mayo, pensando que la iban a cansar”, me dijo en una marcha de otra víctima de femicidio.

Sigue la pegatina, hace mucho calor, Ofelia se acerca a una piba de 16 años a darle un cartel, la piba lo mira atentamente, lo recibe y la escucha. Ofelia al dolor lo muta en amor, educando a generaciones nuevas, como lo hizo con todas las mujeres de nuestra generación, nos enseñó que las calles son nuestras en cada reclamo de justicia.

ofelia villar triple crimen.jpg

Ofelia Mosconi Villar, nos enseña que la única muerte que existe es no tener memoria, cuando habla de cambio es porque hay esperanzas y rebeldía, porque la esperanza quieta es cobardía. Lo manifestó en una marcha, donde se unió a una lucha feminista y rompió con un silencio cómplice que había en nuestra ciudad, donde han sembrado terror del que nadie se animaba a salir.

Va cayendo el sol. Se empiezan a juntar las mujeres de la Multisectorial en el lugar de encuentro en el que se juntaron para la pegatina. Son parte de un paisaje urbano del centro de la ciudad con afiches pegados de justicia.

Ofelia, la mira sin parpadear y encendió 26 años de lucha y rebeldía para una ciudad dormida en la oscuridad.

“No hay dos fuegos iguales, hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno, que ni se entera del viento, y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende”.

EL 9 de noviembre de 1997 salieron a caminar Verónica, Paula y María Emilia González, estuvieron secuestradas dos días. Las encontraron asesinadas el 11 de noviembre en la zona de los Olivillos en Cipolletti.