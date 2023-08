Organizaciones sociales piden por la continuidad de planes

El referente del Polo Obrero, Luis Ramírez, afirmó que el Gobierno respondió únicamente al reclamo del incremento salarial para los puestos laborales en las obras públicas, pero que no garantizaron su continuidad y tampoco respondieron por las promesas para los comedores.

"Lo que no nos aseguran es la continuidad de los puestos laborales. Queremos dejarle claro al gobierno que se va y al que ingresa, que tiene que haber una continuidad y necesitamos más puestos. Hasta el momento no nos dan garantía de que sigan los puestos laborales", marcó el manifestante, en diálogo con Canal 7. Además, denunció que el Gobierno se había comprometido a aumentar mil raciones para los comedores "y eso todavía no ingresa" y sumó: "Los cárnicos vienen en mal estado, las verduras muchas veces tenemos que tirar más del 50%, y los comedores y merenderos están sostenidos sistemáticamente por las organizaciones".

organizaciones sociales- Legislatura- reclamo.jpg

Por su lado, Lilian La Rosa, del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), dijo a LMNeuquén que las organizaciones que se manifestaron en la Legislatura “fuimos recibidos por los diputados provinciales Soledad Salaburu y Andrés Blanco. Les pedimos que intercedan, queremos ser parte de la transición para no quedarnos afuera”.

En el mismo sentido que Ramírez, la dirigente dijo que no tienen garantías de la continuidad de los programas y de las contrataciones. “No podemos quedarnos a la deriva, somos 740 familias que dependen de las obras, que vencen en septiembre, y no tenemos claridad de lo que va a pasar con nosotros porque este gobierno se está yendo. Queremos ser parte de la transición con el otro gobierno para sostener lo que tenemos nosotras”, puntualizó.

Al cierre de la asamblea de las organizaciones, indicaron que "no hubo respuestas de los funcionarios, por lo que la semana que viene continuarán las medidas". Las mismas se definirán en plenario que se realizará en los próximos días.