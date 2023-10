Pablo Todero: “El domingo elegimos entre un futuro con esperanzas o un salto al vacío”

Todero respondiendo al candidato libertario que dijo que iba a vender YPF y Vaca Muerta, aunque las provincias no estuvieran de acuerdo. “Desde el Congreso de la Nación no le vamos a permitir ni que presente un proyecto como este. Los recursos son de los neuquinos y neuquinas, son de los y las argentinas. No vamos a volver a permitir que la derecha se anime a querer avanzar contra la soberanía energética”.