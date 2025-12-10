Paritarias 2026: otra gremio estatal aceptó la propuesta del Gobierno

Los representantes del Gobierno Provincial y del gremio, rubricaron la propuesta que incluye una actualización salarial por IPC y una suma extraordinaria.

La formalización del acuerdo entre el ministro de Gobierno Jorge Tobares y el secretario General del gremio Carlos Roselli.

Representantes del Gobierno Provincial y la conducción de la Unión Neuquina de Agentes Viales Provinciales (UNAVP) , firmaron este miércoles por la tarde el acuerdo salarial para el primer semestre del 2026 .

Al respecto, el ministro de Gobierno, Jorge Tobares , destacó que “el acuerdo en definitiva es exactamente el mismo que suscribimos con las otras dos organizaciones, el esquema del gobierno es cerrar con todos los gremios con idéntico criterio, en cuanto previsibilidad. Fundamentalmente, seguir con el IPC, el IPC trimestral”. Puntualizó que “en el caso concreto de los viales, igual que las otras tres organizaciones, lo cerramos de manera semestral”.

El ministro adelantó que continuarán “dialogando, buscando un punto de equilibrio con el gremio ATEN” . Concluyó que “entendemos que con los tres gremios le hemos dado, a todos los trabajadores que ellos nuclean, un marco de previsibilidad que está dentro de las posibilidades económicas y presupuestarias de la provincia de poder cumplirlo en tiempo y forma, como lo hemos venido haciendo hasta ahora”.

Por su parte, la secretaria de Hacienda y Finanzas, Carola Pogliano, destacó que “firmamos el tercer acuerdo con esta agrupación, se replica lo acordado ya con ATE y con UPCN, y mantenemos el diálogo con ATEN hasta ver si podemos llegar a otro acuerdo”.

La propuesta

La propuesta del Ejecutivo incluyó una actualización salarial por Índice de Precios al Consumidor (IPC) para el período comprendido entre enero y junio de 2026, cuyos períodos de actualización se aplicarán en abril y julio de 2026.

Para la actualización de abril se considerará el salario de marzo, al que se le aplicarán las variaciones de IPC de enero, febrero y marzo. Para la actualización de julio, se aplicará el IPC acumulado de abril, mayo y junio sobre el salario conformado en la última actualización realizada en abril.

ACUERDO GOBIERNO CON VIALES 4

Las variaciones de IPC se calcularán como una media ponderada del 50% del índice elaborado y publicado por la dirección provincial de Estadística y Censos de Neuquén y el 50% restante del índice elaborado y publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para el totol nacional.

Las condiciones del acuerdo salarial, al igual que lo firmado con los sindicatos ATE y UPCN, incluye el pago durante la segunda quincena de enero de una suma de carácter extraordinaria, no remunerativa y no bonificable de 350.000 pesos. Por otro lado, los representantes sindicales UNAVP solicitaron que se haga entrega afectiva de la ropa de trabajo y elementos de protección personal a todos los trabajadores.

Para el supuesto de los sectores que se encuentren sujetos a incrementos vinculados a otros acuerdos fuera del ámbito del Poder Ejecutivo, solo podrán percibir este concepto, quedando excluidos de cualquier otra percepción extraordinaria.

Se incluyó la actualización por IPC ponderado de los importes de las Asignaciones Familiares establecidos en el Decreto 418/22.

En el encuentro participaron en representación del Ejecutivo Provincial el ministro de Gobierno, Jorge Tobares; la secretaria de Hacienda y Finanzas, Carola Pogliano; el subsecretario de Recursos Humanos, Juan González López y el subsecretario de Gobierno, Juan Grandi.

En representación del gremio, estuvieron presentes, Carlos Roselli, Victoria Núñez, Claudia Quintero, Adriana Urrutia y Francisco Huani.