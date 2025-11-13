Paritarias: estatales del Frente Sindical juntan fuerzas para pedir aumentos por IPC

Los gremios que están en el FSE emitieron un mensaje conjunto al gobierno neuquino en esta ronda de negociación salariales 2026.

El Frente de Sindical Estatal - que nuclea a UPCN, ATEN , UNAVP, SEJUN, ANEL, Fasemp y Siprosapune - emitió un mensaje claro y fuerte al gobierno neuquino en estas primeras mesas de negociación para definir las paritarias del 2026.

En estas primeras semanas, en las que el Gobierno de la Provincia de Neuquén convocó a algunos gremios, todavía no se arribó a un acuerdo salarial para el próximo año. El problema parece ser que no está incluido, hasta ahora, el IPC (Índice de Precios al Consumidor).

Es por eso que los representantes de sindicatos agrupados en el FSE, que participaron de las primeras negocaiciones, en principio los de Aten, UPCN y UNAVP, expresaron de forma "unánime" al "rechazo al esquema presentado, ya que no responde a las demandas del conjunto de lxs trabajadorxs organizadxs ".

"No seremos la variable de ajuste"

Desde el FSE señalaron: "Sostener el poder adquisitivo de nuestros ingresos no sólo incide en la calidad de vida de los trabajadores Estatales, sino que determina y dinamiza el funcionamiento de las economías regionales, garantizando a su vez el acceso a derechos básicos de nuestro pueblo".

E insistieron que los y las trabajadoras "no seremos la variable de ajuste que garantice el pretendido equilibrio fiscal". Al tiempo que valoraron la instancia de negociación en la que se encuentran, para definir el salario de los próximos meses de las y los estatales neuquinos.

Por último, los representantes del Frente Sindical instaron "al gobierno provincial a revisar el planteo presentado atendiendo a los reclamos oportunamente realizados".