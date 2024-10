Paritarias: Marcelo Guagliardo explicó por qué no le cierra la propuesta del gobierno

De esta manera, Guagliardo se refirió a la propuesta del gobierno y señaló: " No diría que la hemos rechazado, sino que tiene que ser mejorada en varios aspectos y pasamos al cuarto intermedio que está planteado". Además, el representante del gremio docente hizo mención a que "desde ATEN siempre ponemos en discusión estas características relacionadas con el presupuesto educativo, partidas para creaciones de cargo necesarias para garantizar los trabajos que se hacen en las escuelas, infraestructura, y mejorar el piso del salario sobre el cual se van a hacer los cálculos del IPC".

aten marcelo guagliardo

Las particularidades de las paritarias docentes

Pese a las amplias diferencias entre los sectores estatales y la singularidad del ámbito educativo, desde el gobierno de la provincia les hicieron la misma oferta que habían recibido los trabajadores estatales de ATE. La oferta es subsanar el porcentual que había quedado pendiente desde el mes de enero con un bono no contributivo de 520 mil pesos. Al respecto, Guagliardo consideró: "Hay que ver cómo lo interpreta cada uno, para nosotros eso si bien es una compensación de bolsillo en un determinado momento, que nadie lo va a discutir el tema es cómo se recupera el salario que ingresa al bolsillo de los compañeros todos los meses, cómo se respetan escalas, cuestiones del escalafón".

En ese sentido agregó que "incluso a principios de año la discusión que se dio fue recuperar esa porción de la inflación que había quedado afuera, y un poco el debate que estamos intentando dar es cómo se sigue mejorando esa relación salario inflación". El obetivo del gremio además, es que destinen mayor presupuesto educativo para partidas y cargos "para ver si podemos empezar proceso de duplas pedagógicas en escuelas primarias necesarias para procesos de alfabetización, y educación a personas con discapacidad".

"Obviamente que destacamos de esta convocatoria discutir ahora en octubre para que el año que viene no estemos en febrero, que muchas veces nos pones con tiempos muy acotados", manifestó el secreatario del gremio pero enfatizó que en la próxima reunión pretenden saber "cuál es el plan que se tiene para comenzar el ciclo 2025 para hacerlo en mejores condiciones".

Sobre el pedido de derogación de la ley 3447 de plus presentismo que quedó judicializada, Guagliardo dijo que "es una declaración política nuestra" y agregó: "Nosotros lo que sí no podemos sentarnos en una mesa de negociación y no hacer un planteo que reitere que nos genera un conflicto totalmente innecesario. Es un tema que creemos que hay cuestiones parciales que se pueden atender de parte del poder ejecutivo más allá de la definición de la justicia".