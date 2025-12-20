Parque Provincial El Tromen: el atractivo escénico que deslumbra en el norte neuquino

Se encuentra a 36 kilómetros de Chos Malal y es uno de los sitios más emblemáticos de la zona. Las opciones que invitan a visitarlo.

En el norte de la provincia del Neuquén , a tan solo 36 kilómetros de la ciudad de Chos Malal, el Parque Provincial El Tromen se despliega como uno de los espacios naturales más emblemáticos del territorio neuquino . Creado el 15 de octubre de 1971 mediante el Decreto Provincial Nº 1954, el área protegida abarca una superficie de 30.000 hectáreas donde conviven biodiversidad, geología y cultura ancestral.

En 2006, El Tromen fue declarado Sitio Ramsar , una distinción internacional que reconoce la importancia de sus humedales para la conservación de la biodiversidad. En este marco, la Laguna Tromen y el Bañado Los Barros constituyen espacios clave para la nidificación, alimentación y descanso de aves acuáticas, muchas de ellas migratorias, que encuentran aquí un refugio durante la primavera y el verano.

Entre las especies que habitan el área se destacan el macá común, el macá plateado, la garza bruja, la bandurria, el flamenco austral, el cisne de cuello negro, el coscoroba, el cauquén común y diversas especies de patos . A ellas se suman aves migratorias que recorren enormes distancias, algunas provenientes de regiones tan lejanas como la tundra canadiense, como los pitotois, playeritos y el chorlito nadador.

El parque protege también las estepas patagónicas y altoandinas que rodean al imponente volcán Tromen, junto con la fauna asociada. La presencia del volcán y sus escoriales imprime un carácter singular al paisaje, donde coladas volcánicas, mallines, vegas y cerros conforman una escenografía natural de alto valor ambiental.

image

La contemplación del volcán Tromen y la lectura visual del fenómeno del vulcanismo convierten al área en un sitio de gran atractivo escénico.

Existen diversos puntos panorámicos desde los cuales es posible observar la laguna Tromen, el bañado Los Barros y el cerro Wayle.

El Tromen no es solo naturaleza. Dentro del área protegida, unas 30 familias desarrollan su vida y su trabajo a través de la ganadería extensiva, practicando la trashumancia. Sus puestos de veranada, construidos tradicionalmente con piedras volcánicas, forman parte del paisaje cultural del parque.

image

El Parque Provincial El Tromen representa, así, un espacio donde biodiversidad, paisaje volcánico y cultura del norte neuquino conviven y se potencian, resguardando valores naturales y humanos que hacen a la identidad de la provincia.

Ciclismo de montaña

Con el Río Neuquén como eje, los días 6, 7 y 8 de febrero se llevará a cabo la 5ª edición del Rally “Del Viento a los Andes”, una competencia de ciclismo de montaña (MTB) con una distancia de 262 kilómetros dividida en tres etapas. La actividad unirá 19 pueblos y parajes del norte neuquino.

El recorrido transitará rutas provinciales en las imponentes montañas de la Cordillera del Viento donde habitan arroyos, lagunas y aguas termales en un paisaje único en el que tienen lugar las veranadas, recorridos de crianceros con sus animales en busca de pastoreo fértil para alimento.

image

El itinerario iniciará desde la localidad de Huinganco por Ruta Provincial N°39 hacia Charra Ruca. Prosigue hacia Butalón Norte, Colo Michi Co para empalmar con Ruta Provincial N° 43, hasta Varvarco.

Posteriormente el circuito se dirigirá por las Ramadillas, Atreuco, Villa Aguas Calientes, Ailinco, laguna Varvarco Tapia en los Cerrillos. Se empalma con la Ruta Provincial N°54 hacia Pichi Neuquén y Manzano Amargo.

Después se toma la Ruta Provincial N° 43 hacia Invernada Vieja, Las Ovejas, Bella Vista, Los Carrizos, (Villa Nahueve), Cayanta, Camalón, Andacollo. Por último, se toma la Ruta Provincial N°39 hacia Huaraco, finalizando en Huinganco.

La propuesta deportiva y turística, será una vivencia inolvidable por el clima, la geografía y el paisaje de la Región del Alto Neuquén.