Pedido solidario: necesitan juntar una cifra millonaria para un nene neuquino

La tía de Federico, Agustina Burgos, indicó que los audífonos son de gran importancia para el desarrollo, crecimiento y evolución de su sobrino. “Se comunicaron conmigo esta mañana desde la Secretaría de Discapacidad para decirme que me van a ayudar con una nota porque el ISSN me tendrían que cubrir todo. Pero lamentablemente no es así. En la obra social ya nos dijeron que se resolvió por dictamen médico, sin importar el valor de los audífonos, que le van a pagar a la ortopedia unos 600 mil pesos, que no dan más que eso”, aseguró la mujer a LMNeuquén.

Dijo que el paso de la familia por Bahía Blanca no fue favorable para su sobrino en cuanto a su mejor atención médica. “Lo diagnosticaron de hipoacusia el año pasado en Bahía Blanca. El ISSN había hecho un convenio con IOMA (obra social de la provincia de Buenos Aires), pero le cobraban un coseguro muy alto, le salía más barato pagar las consultas particulares que ese coseguro de IOMA. La mamá tampoco conseguía turnos con los especialistas y los médicos no lo querían atener porque no es de Bahía Blanca”, aseguró.

Fede- campaña solidaria- audífonos-2.jpg

La tía dijo que los días que pasó la mamá con sus hermanos en esa ciudad no fueron nada fáciles para mejorar su estado de salud. “Allá no tenía posibilidad de conseguirlos, no le habían hecho la prueba de audífonos, no lo revisó un otorrino. Decidieron volver y se le buscó una escuela. En el informe se sugiere que vea a los especialistas y desde la dirección de la escuela la ayudaron con eso”, agregó.

La neuróloga que lo atendió en esta ciudad le diagnosticó hipoacusia bilateral del espectro de la neuropatía auditiva. Luego presentaron este diagnóstico al ISSN y volvió a determinar que le puede otorgar unos 600 mil pesos. “La semana pasada en la ortopedia nos dijeron que cuestan $2.247.000 y nos dieron plazo hasta el 14 de agosto porque son importados y a precio dólar”, agregó.

“Fede ha desarrollado herramientas para comunicarse. Si estás de espalda no puede escucharte. En la escuela no debe escuchar el bullicio general, se sienta adelante y a la maestra le interpreta todo. No tiene problemas cognitivos”, señaló la tía.

Aseguró que “actualmente está muy contento de la escuela y se está fortaleciendo en lo social. Con estos audífonos va a escuchar mejor, se va desenvolver mejor en la escuela. Le van a dar todas las herramientas para crecer y desarrollarse de la mejor manera”.

Aquellos que quieran colaborar podrán hacerlo a través de la cuenta del BPN:

C.B.U: 09700994 51002846050061

Alias: ANTENA.GRUTA.LICOR