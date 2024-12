Piden cadena de oración por el joven desaparecido en el río Varvarco: de quién se trata

desaparecido- río Varvarco- Javier Valdez-1.jpg

Los puntos destacados en la búsqueda fueron a la altura del paraje Los Bolillos y a la altura del Puente Varvarco, donde confluyen este río con el Neuquén. De acuerdo a la información que circuló en los últimos minutos se dio por cerrado el operativo de búsqueda y se retomará mañana con las primeras luces del día.

Su ex novia conmovida pidió una cadena de oración

Jimena Analía Pérez, ex novia del joven desaparecido confirmó su identidad y la de su hermano. “Con Javier fuimos novios cuando éramos más chicos. Así que conozco muy bien a su familia, a sus hermanos y a su madre. Con todos tengo muy buena relación”, contó la joven en contacto con LMNeuquén.

Al momento de la comunicación manifestó estar colaborando en la búsqueda del joven desaparecido y se encontraba a la altura del puente de Varvarco. Contó también durante la tarde que “viene mucha agua en el río y muy turbia y estas horas son importantes antes que termine la luz del día”.

desaparecido- río Varvarco- Javier Valdez-2.jpg

Confirmó que los jóvenes estaban trabajando en la construcción de un puente cuandoe de pronto se rompió. Añadió que “ellos cayeron. Sandro logró salir pero Javier no y desde ese momento nadie sabe nada de él. Su hermano también trabajó en su búsqueda”. En ese momento muy conmovida por lo que están viviendo como comunidad dijo “les pido a todos que puedan orar por Javier, estamos desperrados y con mucha angustia”.

El operativo

De acuerdo a lo informado, participan del operativo de búsqueda personal policial de la Comisaría 38 de Las Ovejas y del destacamento policial de Varvarco, personal de Salud, del SIEN y hasta el helicóptero del gobierno provincial. “Hay que tener en cuenta que desde donde cayó este chico hasta el paraje Los Bolillos es todo un cajón como le decimos nosotros y es de muy difícil acceso y hay cerca de dos puentes de piedras. Es muy complejo el lugar”, contó un poblador criancero del lugar. En este sentido jugará un rol fundamental el medio aéreo.

Buscan por aire y tierra al joven que cayó al río Varvarco.mp4

Cerca de las 20 horas se informó que el operativo de búsqueda se daba por concluido por hoy y que se retomaría este sábado. En este sentido, la ex pareja del joven desaparecido hizo saber su descontento diciendo que “es injusto que la policía levante la búsqueda y la sigan mañana. Tendrían que tener oficiales vigilando”. Por último, al borde de las lágrimas Jimena subrayó que “yo me voy a quedar. No me puedo ir. Necesito verlo a salvo”.