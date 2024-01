También la otra investigación que se inició a través de la auditoría encargada por el actual gobierno provincial, que determinó que unos mil empleados públicos percibían planes, además de que muchos de ellos eran “ñoquis” de la administración pública, lo que derivó en la intervención de la Fiscalía de Estado para identificar a los responsables y dar la baja a más de 900 de esos planes.

Desde el Ejecutivo que conduce Rolando Figueroa se estima que una mayoría no se presentó porque no cumplía con los requisitos mínimos para poder mantener el plan, es decir, no estaba en condiciones de recibirlo, no tenía la certificación negativa de la ANSES o no tenía la tarjeta de débito.

En ese grupo mayoritario se encontrarían, según cree el Gobierno, aquellos beneficiarios que responden a algún intermediario que les sugirió no presentarse, porque implicaría que el Estado tome contacto directo con ellos y se pierda el poder de la intermediación.

Y otro sector, minoritario, que no se habría presentado porque o no se enteró del relevamiento o le faltaba algún tipo de documentación.

Números

El primer relevamiento de los beneficiarios de planes sociales se hizo en Neuquén capital y hubo una ausencia del 42 por ciento. Se presentaron a validar su situación 7.366 beneficiarios, de un total de 12.669 personas registradas.

Después se realizó lo mismo en Plottier, con apenas un 28,4% de asistencia (726 personas sobre un total de 2.552), mientras que el último relevamiento tuvo lugar en Centenario.

Allí se se registraron tan solo 1.249 beneficiarios de subsidios por desocupación laboral y subsidio social transitorio de los 2.875 esperados con relación a lo que habían cobrado ese beneficio en diciembre.