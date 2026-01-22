Plottier lanza el Boleto Estudiantil 2026: quiénes pueden inscribirse y los requisitos

En los próximos días, los estudiantes de la localidad podrán gestionar el trámite que busca garantizar la asistencia a las aulas en todos los niveles educativos.

La Municipalidad de Plottier confirmó la apertura de las inscripciones para acceder al beneficio del Boleto Estudiantil gratuito . A partir del próximo lunes 2 de febrero, los estudiantes de la localidad podrán gestionar el trámite que busca garantizar la asistencia a las aulas en todos los niveles educativos.

La convocatoria está dirigida a alumnos que asistan a instituciones públicas y de gestión semiprivada, abarcando tanto el nivel escolar como el universitario. Según las proyecciones oficiales del municipio, se espera que este año el programa alcance a un número cercano a los mil beneficiarios.

Cristian Tracana , Subsecretario de Transporte de la Municipalidad de Plottier, brindó precisiones sobre la logística del operativo y destacó la voluntad política detrás de la medida. El funcionario explicó que tanto los trámites para quienes lo solicitan por primera vez como las reinscripciones de aquellos que ya contaban con el beneficio se centralizarán en la Terminal de Plottier. Las oficinas atenderán al público a partir de las 9 de la mañana, siendo un requisito indispensable presentarse con la documentación completa para agilizar el proceso de carga.

Para quienes realicen el trámite por primera vez, los requisitos incluyen la presentación del DNI, fotocopia del DNI con domicilio acreditado en Plottier, el certificado de alumno regular actualizado, una carpeta colgante y la tarjeta SUBE personal. En el caso de las renovaciones, la documentación es similar, aunque se prescinde de la carpeta colgante. Aquellos estudiantes que no cuenten con una tarjeta física podrán retirar una nueva en el lugar, la cual se entregará con un saldo negativo inicial de 1500 pesos.

"Es una decisión del intendente acompañar a los chicos en la etapa escolar", afirmó Tracana. El municipio reforzó el llamado a los interesados para que se acerquen con antelación a la Terminal para evitar esperas o largas filas.

plottier cartel generica -valida 1200-

En Neuquén se podrá sacar solo con el calendario completo de vacunas

El Boleto Estudiantil Gratuito de la ciudad de Neuquén incorporó como condición sanitaria contar con el calendario nacional de vacunación completo para su obtención o renovación. “Es cuidarte a vos y es cuidar a los demás”, afirmó el intendente Mariano Gaido al realizar el anuncio.

La medida alcanza a estudiantes de todos los niveles educativos y se integró como parte de una estrategia de cuidado comunitario vinculada a una de las políticas públicas de mayor alcance social del municipio, que cada año beneficia a más de 40.000 alumnas y alumnos.

La decisión se formalizó a partir de la firma de un convenio entre la Municipalidad de Neuquén y el Ministerio de Salud de la provincia. El acuerdo fue suscripto por Gaido y el ministro de Salud provincial, Martín Regueiro, y contó con la presencia de la ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz; la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini; y la subsecretaria de Coordinación Administrativa e Institucional, Noelia Rueda Cáceres.

Gaido explicó que la incorporación del requisito sanitario surgió del trabajo articulado con el sistema de Salud. “Entendimos que es una prioridad vacunarse, que es necesario y que es indiscutible que todos estemos vacunados y con el plan de vacunación completo”, sostuvo.