Polémica en el camping del lago Correntoso: una concejal libertaria pide el desalojo: "Son usurpadores"

Lilia Vidal y José Dino de Villa La Angostura.jpg La concejal Lilia Vidal de Juntos por la Libertad de villa La Angostura se refirió a la situación del camping del lago Correntoso.

La concejal Vidal cuestionó la administración del lugar por parte de la comunidad mapuche y apuntó a lo que considera "una falta de respeto sistemática" hacia las leyes en Villa La Angostura.

Camping: "Hacen cualquiera y no hay justicia"

“Están acostumbrados a hacer cualquiera y a ejercer un comercio ilegal permanente ahí en el camping. Construyeron dos casitas más para vender cosas dentro del camping, a pesar de que la sentencia judicial les ordenaba no hacer nada. No respetan nada, son personas anárquicas”, disparó sin filtros a LMNeuquén. Indicó que luego de la sentencia, el 11 de abril pasado, construyeron esas dos viviendas.

La edil también pone el foco en la justicia, a la que tildó de inoperante por haber tardado 12 años en emitir un fallo. “Es una barbaridad de tiempo, es una justicia tan lenta que no es justicia. Si se los hubiera intimado antes, ese camping estaría funcionando”, señaló.

Lago Corresntoso Paicil Antriao.jpg El camping del lago Correntoso está ocupado desde 2011 por los Paicghil Aintriao. El pedido de reivindicación ancestral fue rechazado por el TSJ ya que no pudieron acreditar esas pruebas. Foto: Romina Braicovich.

Pero no solo cuestiona el accionar judicial, son que la edil desconfía de las intenciones de quienes hoy administran el lugar. Según ella, algunos integrantes de la comunidad habrían “simulado ser indigenistas” para apropiarse del predio, antes de que se aprobara la ley 26.160 (derogada por Javier Milei), por la cual se realizaron los distintos relevamientos territoriales de las comunidades en Argentina.

“Eran vecinos normales, y de repente se volvieron indígenas. Se aferraron a eso para apoderarse del lugar”, denunció la concejal, quien se opone al convenio de manejo del camping, junto a su par, José Dino.

El manejo del camping parece depender de un acuerdo en el Concejo Deliberante, pero la edil ya anticipó un panorama complicado si el Ejecutivo os habilita ad referéndum de los concejales.

“Somos siete concejales de seis partidos. Dos, ya dijimos que no vamos a apoyar, y de los cinco restantes, hay dudas. No creo que se logren los votos para avanzar”, adelantó Vidal.

Para la concejal, la única solución es desalojar a los ocupantes del camping del lago Correntoso. “No hay otra. Si no los sacan, ese camping no puede ser refaccionado. Lo han deteriorado muchísimo. Antes era un lugar lindo, limpio y ordenado, donde iban las familias. Ahora nadie quiere ir porque da bronca ver cómo lo destruyeron”, afirmó con indignación.

Vidal sostuvo que la familia Antriao, una parte que vino a Villa La Angostura a fiales de 1800, no es la que administra el camping. "Ellos vinieron a principios de 1900, aparecieron y exigieron un pedazo de tierra a su familia. "Después que lograron esto pasa lo del camping y ellos estaban haciendo de concesionarios. Esta gente, simulando ser indigenista, se apoderaron del lugar", dijo.

Un conflicto que trasciende el camping

El enfrentamiento en torno al camping Paichil Antriao, no es solo sobre quién administra el camping, sino sobre el choque de dos visiones irreconciliables en Villa La Angostura. Una comunidad mapuche autodeterminada que defiende su derecho ancestral (pese a que parte de la comunidad o los reconoce) y un sector político duro que reclama el cumplimiento de las normas.

En el medio, está la justicia, la política y una sociedad que observa cómo el conflicto se enquista sin soluciones a la vista. Este caso es parte de una disputa mayor entre libertarios y comunidades mapuches en la región, donde el control y la gestión de tierras públicas se ha vuelto un tema clave.

Lo que está claro es que, con posturas tan polarizadas, este no será un capítulo que cierre pronto. En Villa La Angostura, el camping sigue abierto, pero es ahora el símbolo de un debate mucho más profundo sobre identidad mapuche, los derechos y el poder.