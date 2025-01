Mapuches versus libertarios: los detalles de la pelea por la concesión de un camping en Villa La Angostura

camping lago correntoso mapuche Los mapuches de la comunidad Paichil Antriao dieron a conocer el acuerdo con la Municipalidad de Villa La Angostura, pese a que el TSJ reconoció que el estado tiene la posesión del lago Correntoso.

Además de los ingresos por actividades como la venta de artesanías, alquiler de kayaks, turismo lacustre y food trucks, el Municipio se compromete a capacitarlos en bromatología e higiene, mientras se protegen los bosques nativos y se articulan planes de emergencia.

Convenio con los mapuches: una causa detrás

Sin embargo, el texto no deja lugar a concesiones en caso de incumplimiento: si la comunidad no respeta las normas municipales o impide los controles bromatológicos, el acuerdo podría extinguirse automáticamente, habilitando incluso el uso de la fuerza pública.

¿Cómo es posible que haya un acuerdo si hay un fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que reconoce la posesión de la tierra del camping a la Municipalidad de Villa La Angostura? Es que la sentencia no está firme, ya que la comunidad interpuso una queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

"Sea cual sea el resultado, es auspicioso que los funcionarios entiendan que la solución al conflicto territorial en Villa La Angostura es política y no jurídica, los que están en contra del acuerdo solo les interesa profundizar los conflictos, no resolverlos", dijo a LMNeuquén Luis Virgilio Sánchez, apoderado legal de los Paichil Antriao.

Y acotó: "En cuanto a las posiciones en contra del diálogo de referentes políticos locales que postulan la confrontación, solo puedo decir que los políticos mediocres suelen subirse a la ola efímera del momento, no son estadistas, sino oportunistas".

Desde Juntos por la Libertad, el brazo libertario local, la postura es contundente: el camping debe ser desalojado y devuelto a la gestión directa del Municipio. En un comunicado cargado de términos como “ridículo”, “injusto” y “delictual”, calificaron al convenio como una cesión de derechos ilegítima que contradice la sentencia firme de desalojo emitida por el Tribunal Superior de Justicia.

Lago Correntoso El Municipio habilitará el alquiler de kayaks y las excursiones lacustres a los Pichil Antriao, si prospera el convenio que tendrá que refrendar el Concejo Deliberante.

“En el año 2012 el municipio comenzó un juicio de desalojo contra los que luego de 4 años de concesión del camping decidieron quedarse, argumentando que son una comunidad ancestral. Hace unos meses, el Tribunal Superior de Justicia dictaminó la sentencia firme de desalojo, el cual debería ejecutar el municipio”, argumentaron desde el espacio.

Además, señalaron que el acuerdo ignora a los vecinos de Villa La Angostura, quienes, según ellos, ven al camping como un patrimonio colectivo y no como un bien negociable.

Para los libertarios, el conflicto no se soluciona con mesas de diálogo ni concesiones a una comunidad que, según su postura, carece de legitimidad sobre el lugar. “El municipio debe ejecutar el desalojo inmediato, tomar posesión del predio y cobrar las costas de la sentencia”, remarcaron.

Una vieja discusión

En el trasfondo, la cuestión del camping del lago Correntoso revive la discusión entre la historia ancestral mapuche y la necesidad de desarrollo turístico y administrativo del municipio.

El intendente Murer apostó por un acuerdo que evite nuevas confrontaciones, pero los libertarios consideraron que ceder espacios es una muestra de debilidad que atenta contra los intereses de los ciudadanos.

La votación en el Concejo Deliberante, que deberá aprobar o rechazar el convenio, será clave. Allí, con una mayoría ajustada, cada voto será determinante para definir el futuro del camping y, quizás, del propio equilibrio político de Villa La Angostura. Se necesitan cinco votos positivos para aprobar el convenio.

La pregunta, entonces, no es solo quién gestionará el camping, sino si la villa está preparada para alcanzar acuerdos que impliquen concesiones mutuas o si se mantendrá presa de una polarización que parece no tener fin.

Corte Suprema de Justicia de la Nación.jpg La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolverá si deja firme el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén que reconoce la posesión del camping del lago Correntoso a la Municipalidad de Villa La Angostura.

El TSJ había resuelto, en abril de 2024, reconocer a la Municipalidad de Villa La Angostura la posesión de una fracción de tierra que la comunidad Paichil Antriao utilizaba como “concesionario” del camping municipal. En ese sector también está la toma de captación de agua de la ciudad.

Incluso, en concepto de cánones municipales, desde el 31 de octubre de 2011 a la fecha, la comunidad tendrá que pagar 345.291,44 pesos, con intereses, de un capital inicial que en ese entonces era de 58.640 pesos.

El acuerdo del TSJ, del pasado 11 de abril del año pasado, fue firmado por los vocales Evaldo Moya y Germán Busamia. Este último hizo una pormenorizada situación sobre la historia del lote en cuestión que los mapuches atribuían la posesión de un lote fiscal.

Mapuches, tierras y jurisprudencia

La comuna promovió una acción reivindicatoria por el inmueble, contra Hugo Montes, Sofia Antriao, Ernesto Antriao, Patricia Gutiérrez y “contra toda persona que ocupe y/o invoque y/o pretenda tener derechos sobre el inmueble”, que en este caso es el camping del lago Correntoso.

Los mapuches realizaron el reclamo judicial, aduciendo la posesión por el derecho que les asiste, en los términos del relevamiento territorial de la Ley 26.160.

El TSJ rarificó la sentencia de primera instancia del pasado 12 de diciembre de 2019, que la condena a los demandados -entre ellos la comunidad Paichil Antriao- a que restituyan el lote y que abonen una suma de dinero más intereses.