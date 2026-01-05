Ponen en marcha un plan de mantenimiento de escuelas en toda la provincia

En diciembre pasado se iniciaron los trabajos del plan de mantenimiento e intervenciones mayores en escuelas de toda la provincia de Neuquén , que se llevarán adelante -en un gran porcentaje- durante el período estival, con una inversión aproximada de 70 mil millones de pesos, se informó desde el gobierno neuquino.

En la ciudad de Neuquén comenzaron acciones en la escuela primaria N°61 , ubicada en el área Centro, con pintura exterior e interior de todo el establecimiento, incluyendo la vivienda institucional; readecuación de baños de docentes; cambio de pisos del Salón de Usos Múltiples (SUM), incluyendo el escenario; y la readecuación del patio de juegos.

Se trabaja también en la escuela primaria N° 115 de barrio San Lorenzo Norte, en la que se está realizando la demolición de piso, carpeta y contrapiso en aulas y pasillos, para avanzar luego en el SUM y en el comedor de la escuela. En dicho espacio se detectó la presencia de humedad e irregularidades debajo del contrapiso, por lo que se interviene en forma integral.

image

En la EPET N° 8 de Neuquén, en el sector del ingreso, se construirá una rampa reglamentaria conforme a la normativa vigente de accesibilidad universal, con sectores de recreación y esparcimiento. Se reemplazarán las puertas de acceso por carpinterías de paños vidriados con protecciones antivandálicas, que además cumplan con las dimensiones requeridas para evacuación. En forma complementaria, se proyecta la construcción de un hall frío, con el puesto de guardia sectorizado con visuales directas hacia el acceso.

En el gimnasio se realizará la sustitución de las puertas por aberturas de chapa con vidrio y barrales antipánico, desfasando una línea de carpinterías hacia el interior del gimnasio para crear un nuevo espacio de reunión. En la cubierta del edificio se hará el reemplazo de chapas con su aislación correspondiente sobre la estructura existente, a fin de contribuir al confort térmico, además del retiro del cielorraso actual deteriorado con el objetivo de lograr más altura.

También se retirará el revestimiento de madera para la posterior terminación con pintura. De manera complementaria, se modernizará todo el sistema de iluminación, con incorporación de artefactos eficientes de tecnología LED, distribuidos estratégicamente para lograr niveles lumínicos acordes a las actividades deportivas y recreativas que allí se desarrollan.

image

En cuanto los sectores de teoría, gobierno y gimnasio, se ejecutará la renovación integral del cableado y cañería normalizada con puesta a tierra reglamentaria, la separación de circuitos de acuerdo con su uso y por sectores mejorando así la operatividad del sistema, la incorporación de gabinetes principales y seccionales con protecciones que garanticen la seguridad de los usuarios y de la instalación; aquí también se procederá a la sustitución de artefactos de iluminación por equipos led, entre otras acciones vinculadas a la energía eléctrica del edificio.

Vaca Muerta

En la región Vaca Muerta, en el CPEM N° 39 de Añelo, se trabaja sobre fisuras detectadas en muros de las aulas de informática, laboratorio y sala de máquinas, que surgieron por movimientos del terreno de sustento, que ya fueron reparadas y reaparecieron, por lo que se realizará el refuerzo bajo las zapatas. Las fisuras se repararán con “llaves” de hierro que permitan prevenir que se reitere el problema.

En las columnas, deterioradas por la humedad, se hará un tratamiento de recuperación y protección. Se intervendrá por otro lado en los dos ingresos al establecimiento y el baño para que sean de accesibilidad universal; también se construirá una rampa de acceso al SUM y una plataforma de evacuación accesible en la salida de emergencia lateral noreste.

image

El baño accesible será ampliado, redistribuyendo la ubicación de los accesorios y artefactos; en tanto los baños de alumnos del núcleo central serán readecuados integralmente dado el descenso del piso y contrapiso existentes; habrá un reemplazo de toda la instalación sanitaria y de agua y se realizará nuevos tabicados de boxes.

En el CPEM N° 31 de San Patricio del Chañar, luego del relevamiento edilicio y la verificación de las condiciones existentes, se diseñaron tareas necesarias a ejecutar en distintos sectores del establecimiento como en sanitarios, el Salón de Usos Múltiples, aulas, mobiliarios fijos del laboratorio y en el suministro eléctrico.

En el sector de baños se procede a la sustitución del revestimiento completo; el recambio de módulos metálicos y divisores con puerta y cerramiento adecuados y el cambio de inodoros; además se llevará adelante la remoción de la bacha de hormigón, con reemplazo por una nueva mesada de granito con pileta de acero inoxidable y cambio de grifería a monocomando, pintura de paredes; y la incorporación de sanitario accesible en todos los núcleos.

image

El piso del SUM y las aulas será reemplazado completamente por porcelanato técnico antideslizante, previa reparación de fisuras y filtraciones.

En el laboratorio se hará reemplazo total del mobiliario de bajo mesada y alacena, priorizando materiales resistentes a la humedad, al uso intensivo y de fácil limpieza; con un diseño modular funcional, con interiores revestidos y zócalos protegidos. También se ejecutará un nuevo pilar de luz bajo normativa del EPEN.

Zapala

En la escuela Especial N° 5 de Zapala (región del Pehuén) se procederá a la refacción a nuevo de los núcleos húmedos como baños y cocina; en tanto se incorporará otra cocina al espacio destinado a la EIAJD N° 10; también se llevará adelante la reparación de todos los espacios exteriores como patios y veredas.

En la escuela primaria N°99 de esa localidad se jerarquizará el acceso principal y se hará una cancha de piso técnico; también el cambio de aberturas y la adecuación del patio interno. Se apunta a la mejora de todos los espacios exteriores de dicha institución.

En la región del Alto Neuquén, en el CPEM 95 de Manzano Amargo, se hace reemplazo de cielorraso, mejoras en la instalación eléctrica, pintura interior, arreglos en la cubierta de aulas y mejoras en aula móvil.

En tanto en la región de La Comarca, en escuela primaria N° 255 de Cutral Co, se realizará la refacción a nuevo de todos los sanitarios de alumnos, así como la adecuación y refacción completa del espacio de la cocina y del comedor; también se trabajará en la impermeabilización de las losas con la colocación de un sobretecho.