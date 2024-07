Presentismo a diputados: Claudio Domínguez está a favor de los descuentos por faltazos

"Me comprometo a dar el debate", aseguró el diputado. La iniciativa presentada por docentes propone descuentos a los que falten a las sesiones o comisiones.

En este sentido, el legislador recordó que “ya en octubre del año 2012, presenté un proyecto con esa finalidad, pero lamentablemente no fue sancionado. Estoy seguro de que esta vez puede concretarse, porque los diputados tenemos que predicar con el ejemplo ”.

“Hace doce años reclamé que los legisladores provinciales debíamos ser fieles cumplidores de nuestras obligaciones. El día que no se trabaja no se tiene que cobrar, el Estado tiene que generar los descuentos de quien no cumple con sus obligaciones como ocurre en el ámbito privado. Por el contrario, el beneficio del adicional profesional docente que sancionamos recientemente en la Legislatura, es un reconocimiento o premio a quien cumple, contribuyendo a mejorar la calidad de la educación pública que reciben las y los estudiantes neuquinos”, enfatizó Domínguez.