Privatizaciones y las reformas laboral y previsional: cómo fue el voto neuquino

Tras la aprobación en general de la Ley Bases, los diputados abordaron capítulo por capítulo el tratamiento particular del proyecto.

La Ley Bases terminó de aprobarse en particular en la Cámara de Diputados de la Nación , con un fuerte debate de temas centrales, como las privatizaciones de empresas públicas , la reforma laboral, y la modificación del régimen de jubilaciones .

En cuanto al capítulo de "modernización laboral" , que no es otra cosa que una versión más liviana de la anterior reforma laboral (no se tocaron puntos de la cuota sindical que había pedido de la CGT), hubo una cambio en el voto de los neuquinos respecto a la general.

ley omnibus diputados.jpg En Diputados ya se votó por la general la Ley Ómnibus, y ahora resta la votación particular.

En este caso, los que votaron a favor fueron Márquez y Cervi, en tanto que el rechazo a la propuesta sumó el voto del emepenista Llancafilo, al bloque de Unión por la Patria.

En cuanto a las jubilaciones,el Gobierno busca dejar sin efecto, el capítulo que permite jubilarse sin cumplir previamente con los requisitos, tiene fecha de vencimiento: el 23 de marzo de 2025. Si se aprueba en el Senado tal como está el artículo 274 del proyecto de Ley Bases, la posibilidad de comprar contribuciones por períodos pasados caería de manera inmediata.

En este caso, los diputados de Unión por la Patria de Neuquén votaron en contra, al igual que Llancafilo. En tanto, Márquez y Cervi a favor, este último aclaró que "no le tomó el voto positivo".

Privatizaciones: el voto de cada diputado

El capítulo de las privatizaciones fue unos de los más álgidos en la sesión, y a los neuquinos los tuvo enfrentados de la misma manera. Salvo Todero y Bertoldi que se opusieron rotundamente, el resto de los diputados dio el aval para avanzar con la reforma del estado.

En el Título II y Capítulo II (privatizaciones) se instruyó al Poder Ejecutivo a transformar las sociedades anónimas estatales, además de autorizar una anexo con las empresas en el Título X.

diputados ley bases aprobacion LLA La Cámara de Diputados aprobó por la general la Ley Ómnibus, y también la reforma laboral. NA

Estas empresas son Aerolíneas Argentinas SA, Energía Argentina SA (Enarsa), Radio y Televisión Argentina SE, Intercargo SAU, Agua y Saneamientos Argentinos SA (Aysa), Correo Argentino SA, Belgrano Cargas y Logística SA, Sociedad Operadora Ferroviaria SE (SOFSE) y Corredores Viales SA.

En tanto que Con 82 votos afirmativos, 77 negativos y 69 abstenciones, se dio lugar a la incorporación del capítulo sobre el impuesto al Tabaco en la Ley Bases. Esta fue la votación final, que al resultar afirmativa, dio media sanción a la Ley Bases, para darle lugar al tratamiento en particular del paquete fiscal.

Paquete fiscal

La sanción del paquete fiscal que propone cambios en el impuesto a las Ganancias, monotributo, blanqueo y bienes personales. En este caso, los diputados neuquinos ya tomaron una postura ante de la votación: Unión por la Patria, con Bertoldi y Todero están en contra, junto con Llancafilo que admitió que por una cuestión de coherencia no puede avalar la reinstalación de Ganancias.

Respecto a Ganancias, la diputada Tanya Bertoldi, quien no alcanzó a hablar en la sesión, difundió su postura. "Y por las dudas, aclaro, no es cierto que nuestras provincias quieren que vuelvan a establecer ganancias para recibir mayor coparticipación. Sería mínimo el beneficio. En cambio, se solicitó que se coparticipe el impuesto País, que este gobierno lo aumentó, pero que no propuso coparticiparlo", indicó.