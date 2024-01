Productores reclamaron más seguridad para el sector frutícola

"Tuvimos en encuentro positivo en el que le planteamos al ministro las necesidades del sector en materia de seguridad. Tenemos que tener una comunicación directa con la policía ante emergencias. Entendemos que el 911 centraliza todo, pero se pierde tiempo en responder algunas preguntas y en que se derive esa llamada que hacen los productores", manifestó el presidente de la Federación, Sebastián Hernández.

El líder de la Federación citó un caso particular que ocurrió en su chacra hace poco cuando quisieron robarle. No pudo comunicarse con el 911 y terminó llamando al teléfono del Cuerpo de Seguridad Vial, cercano a su establecimiento, que en cuestión de minutos llegó con un patrullero para asistirlo.

"La zona rural es muy extensa y a veces los productores llaman a la policía y esa llamada termina comunicándolos con el 101 de Neuquén o de otras ciudades. El 911 no articula, no responde con rapidez, no tiene agilidad", resaltó.

Hernández explicó que los productores sufren robos de manera estacional. En la época de la defensa contra las heladas están cansados de que les roben aspersores y bombas de los sistemas de aspersión. Y en la época de la cosecha, cuando el productor tiene que mover dinero, la situación se complica mucho más.

"También pedimos que todos los municipios se involucren en el tema de la seguridad. No puede ser que sigan existiendo lugares que compran cobre y que a nadie se le pida que se certifique la procedencia del material. En las chacras nos viven robando cables y lo mismo pasa con los transformadores de Edersa. Este es un negocio que se tiene que terminar", agregó el presidente de la Federación.

De la reunión también participó, además, el subsecretario de Fruticultura, Pablo De Azevedo, quien ofreció sumar un mapeo de las zonas rurales para colaborar con el plan operacional que despliegue la policía.

Solo en Allen, en los últimos 15 días, hubo tres robos protagonizados por bandas comando sacudieron a productores y empresarios frutícolas. Aunque aún no se sabe si actúa una o más bandas, los botines con los que se alzaron fueron millonarios.