Qué dice el pronóstico para este viernes 16 de enero en la provincia de Neuquén

La jornada se presentará con sol y temperaturas altas, noches templadas y vientos variables, según los principales pronósticos meteorológicos para la región.

La provincia de Neuquén tendrá este viernes 16 de enero una jornada típica de verano, con cielo despejado o con sol radiante en la mayoría de sus zonas y condiciones meteorológicas estables, de acuerdo con datos de pronósticos extendidos consultados en servicios especializados. La temperatura máxima en la capital provincial y otras localidades del Alto Valle podría alcanzar alrededor de 33°C .

La previsión indica que el cielo permanecerá mayormente despejado durante toda la jornada , sin presencia significativa de lluvias o inestabilidad, lo que favorece actividades al aire libre y paseos en espacios abiertos. En el área metropolitana, la radiación solar será intensa por la mañana y parte de la tarde, por lo que se recomienda protegerse con sombrero, hidratación y cremas solares para evitar golpes de calor o excesiva exposición.

Para la ciudad de Neuquén y localidades del Alto Valle , el pronóstico para este viernes indica un día con sol radiante y temperaturas máximas alrededor de 33°C . La mínima de la madrugada y la mañana comenzó en torno a los 13°C, lo que permite un comienzo de día más fresco antes del ascenso térmico de la tarde. El viento se pronostica con intensidad moderada , con ráfagas que podrían superar los 35km/h en algunos períodos de la tarde, especialmente en sectores expuestos.

viento y calor

El predominio de sol y la ausencia de precipitaciones hacen que la sensación térmica durante las horas centrales pueda ser más elevada que la temperatura real, por lo cual se aconseja evitar la exposición directa al sol entre las 10 y las 17 y mantener adecuada hidratación, sobre todo en actividades prolongadas al aire libre.

El clima en toda la provincia

Zonas del norte y centro

En el norte de la provincia y en la zona centro, el tiempo también será estable y cálido. Las estaciones meteorológicas y modelos climáticos apuntan a máximas que oscilarán entre 30°C y 33°C, con cielos mayormente despejados durante gran parte de la jornada. El viento soplará desde direcciones dominantes del oeste o suroeste, con intensidad variable a lo largo del día.

Zona petrolera

Para la zona petrolera, la jornada se replicará con condiciones secas, ambiente cálido y escasas probabilidades de lluvias. En este sector, las máximas podrían ubicarse alrededor de la media provincial, con noches que mantendrán temperaturas moderadas, haciendo algo más amigables las labores en campo.

Trabajadores realizan una maniobra en la boca del pozo, en una torre en Vaca Muerta. Trabajadores realizan una maniobra en la boca del pozo, en una torre en Vaca Muerta.

Zona Andina

En los sectores de cordillera y lagos, el tiempo también será predominantemente soleado y cálido, aunque las temperaturas máximas serán algo más moderadas que en los valles y el norte provincial. Se espera que las máximas diarias estén por debajo de los 30°C, con noches frescas caracterizadas por mínimas nocturnas cercanas a los 10°C, típicas del ambiente de montaña en verano.

Cómo sigue el clima en la provincia

El pronóstico extendido para los próximos días indica que esta pauta de sol, calor estival y escasas probabilidades de lluvias continuará durante el fin de semana, con máximas que se mantendrán en la franja de 30°C a 35°C en la mayor parte de la provincia. El régimen de vientos, principalmente del oeste o suroeste, seguirá siendo un factor relevante que puede intensificar la sensación térmica en las tardes.

Las condiciones típicas de verano también implican que el índice UV será alto durante las horas centrales del día, por lo que se recomienda el uso de protección solar, prendas ligeras y mantenerse hidratado. Asimismo, se sugiere consultar actualizaciones de los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) ante cambios de último momento o alertas meteorológicas puntuales en sectores específicos de la provincia.