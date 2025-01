Qué pasó con el joven mochilero que buscaban hace dos días en Villa La Angostura

Lago Correntoso El camping del Lago Correntoso está administrado por la comunidad Paichil Antriao. No tiene una habilitación municipal, pero funciona hace años.

Tras la huella del mochilero

"La ley dice que después de 72 horas una persona pasa a ser desaparecida, ya habían comunicado la desaparición y un comisario me llama y yo le dije que siempre pasa lo mismo, acá comúnmente no hay casos tan feos como en Buenos Aires, este es un lugar turístico que hace montones de años que no pasa nada, a no ser que tengan un accidente que se caiga en un barranco", expresó Hugo a LMNeuquén.

Luego, la familia se comunicó con el camping buscando información y novedades: "En este caso la madre estaba desesperada porque el chico casi todos los días la llamaba, le mandaba fotos y de repente se cortó esa comunicación. Lo preocupante que es eso para una madre de un joven de 21 años que nunca había salido de san Martín", aclaró.

Lo que sabían desde el camping es que el joven estaba en el camino de los Siete Lagos en compañía de una chica española que había conocido haciendo el voluntariado y habían decidido seguir camino hacia San Martín de los Andes.

El voluntariado es una modalidad que ofrecen cada vez más sitios de acampe y se considera una especie de intercambio de alojamiento por trabajo. "Recibimos voluntarios cada siete días, o si no tienen dinero para pagar tienen que trabajar dos horas y se le da la comida y estadía, es una ayuda para que sigan conociendo el país", mencionó Hugo.

Respecto a qué les había sucedido, el titular del camping Lago Correntoso, describió que los jóvenes emprendieron el viaje sin pensar que podían quedarse sin señal y consideró que "siempre pasa lo mismo en los veranos con mucha gente que se queda en campings y la familia se entra a desesperar".

Precauciones por la falta de señal en la Ruta de los Siete Lagos

El caso de este mochilero de 21 años que se quedó sin señal de celular y se lo dio por desaparecido, no es el primero que se registra, sino que es frecuente en la temporada de verano. De hecho, las autoridades del territorio de los 7 Lagos están acostumbradas a este tipo de secuencias donde un turista queda incomunicado.

La mayoría de los reportes de personas desaparecidas se dan por la falta de señal celular en el área crítica que comprende unos 10 kilómetros a la redonda de Junín de los Andes y el trayecto de la Ruta 40 desde San Martín de los Andes hacia Villa La Angostura, tramo conocido como Ruta de los Siete Lagos.

Por este motivo, desde Policía y Parques Nacionales se recomienda asesorarse para alertar previamente a sus allegados de que estarán un período sin señal de celular. En este sentido, Hugo del Camping Correntoso indicó a LMNeuquén: "que preste atención la juventud, que no salgan sin avisar que van por los Siete Lagos" y aseguró que en el camping hay señal.