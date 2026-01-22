¿Qué respondió Diego Santilli a la agenda de temas que le llevó Rolando Figueroa?

Caja jubilatoria, obras e impuestos a los combustibles fueron algunas de las cuestiones que planteó el gobernador. El ministro del Interior buscó consenso sobre el proyecto de reforma laboral. “Estamos cerca”, aseguró.

El gobernador Rolando Figueroa recibió este miércoles una nueva visita del ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli . Fue en la residencia de El Messidor, en Villa La Angostura, como parte de la ronda de reuniones que el funcionario de Casa Rosada viene manteniendo con los mandatarios provinciales, buscando consenso para el proyecto de reforma laboral.

En diálogo con LM Neuquén , Santilli señaló que “ se habló un poco de todo, de la agenda de la provincia y después hablamos de la reforma laboral y de todos los temas nacionales”.

Con relación a la reforma, el gobernador de la provincia había señalado que los convenios colectivos no iban a sufrir modificaciones. Consultado al respecto, el ministro del Interior indicó que “él cree (por Figueroa) de que hay que tener una reforma laboral. Obviamente hay algunos puntos que los quiere ver y que los estamos viendo y discutiendo”.

Precisó que “en el tema ganancias entiendo que no hay problema, según lo que manifestó el gobernador, y en el resto estamos cerca, en línea generales entiendo que es así”.

Deudas de Nación

Figueroa planteó en el encuentro la deuda que la ANSES mantiene con la provincia de Neuquén por el sostenimiento de la caja jubilatoria del ISSN y Santilli dijo que el gobierno nacional está atendiendo este tema. “Lo estamos haciendo, es algo que venimos trabajando con todos los gobernadores en las provincias que tienen esta misma situación. Con Neuquén estamos realizando una auditoría para poder avanzar, es algo que ya empezó”.

Por otra parte, con relación al impuesto a los combustibles líquidos y el pedido de Figueroa de que esto se coparticipe a las provincias, Santilli respondió que “fue un planteo del gobernador pero nosotros, por ahora, no lo tenemos en carpeta”.

En cuanto a otros temas abordados en el encuentro, el funcionario nacional dijo que, por ejemplo, en materia de obra pública, hay “cosas que está haciendo el gobierno de la provincia” y otras se deben “resolver para que nosotros podamos terminarlas, como la circunvalación de Villa La Angostura”.

Santilli concluyó que “el resultado de la reunión fue bueno, fue un segundo encuentro, donde venimos resolviendo cada uno de los temas que se vienen planteando, como los planes de inversiones que tiene Neuquén y los mecanismos de financiamiento”.

“Fueron muchos temas, me llevo una agenda larga”, dijo, y adelantó que ya se pautó un nuevo encuentro con Figueroa para el mes de febrero.

Lo que dijo Figueroa

“Mantuvimos una reunión de trabajo con @diegosantilli para poner sobre la mesa los temas estratégicos de Neuquén y fortalecer una agenda de trabajo con el Gobierno nacional. Siempre vamos a estar a favor de lo que beneficie a Neuquén y en contra de lo que nos perjudique”, dijo al término del encuentro el gobernador Rolando Figueroa a través de su cuenta en la red social X.

“En Neuquén fuimos los primeros en implementar cambios importantes en la legislación laboral, impulsando políticas para fomentar el trabajo neuquino como Emplea Neuquén. Además, desde la provincia hemos sancionado por ley convenios colectivos de trabajo modernos por sector, que de ninguna manera sufrirán modificaciones”, advirtió.

“Acompañamos cada iniciativa que impulse el desarrollo y planteamos lo que consideramos prioritario, siempre cuidando nuestra neuquinidad y pensando en el futuro”, indicó Figueroa.