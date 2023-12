Quién es el primer veterano de la Guerra de Malvinas que será diputado provincial

Bruno tenía 21 años, vivía en la provincia de Buenos Aires, cuando estalló el conflicto bélico por la soberanía de las Islas Malvinas en 1982. Llegó a las islas el 9 de abril como mecánico de helicópteros de la aviación del Ejército y cumplió funciones de copiloto en naves de observación artilladas. “Realizamos muchas misiones, estuvimos en el desembarco inglés en el puerto San Carlos, en la batalla de Ganso Verde, entre tantas otras batallas. Los helicópteros eran fundamentales porque no había caminos, ni rutas. Conocí las islas como la palma de la mano", comentó.

Junto a los integrantes de su compañía dormían en el vestuario de una cancha de fútbol en Puerto Argentino, ubicada detrás de la casa del gobernador militar de las Islas Malvinas, Mario Benjamín Menéndez. Entre tantas vivencias, recordó los fuertes bombardeos a los que los sometían por las noches la fragata inglesa. “El cañoneo naval nocturno era una constante, una acción psicológica terrible que hacían los ingleses todas las noches en una zona que arrasaban. Aquellos que la padecimos profundizó el trauma. Padecí estrés postraumático. Yo tuve la suerte de estar en familia y conseguir tratamiento adecuado para poder sobrellevar esa situación que nos tocó vivir. Otros, no tuvieron la misma suerte ya que muchos compañeros optaron por el suicidio”, explicó Bruno de 63 años.

alberto bruno1.jpg “El cañoneo naval nocturno era una constante, una acción psicológica terrible que hacían los ingleses todas las noches en una zona que arrasaban. Padecí estrés postraumático", comentó Bruno (en la foto el cuarto de izquierda a derecha).

Comentó que en plena guerra cumplió 22 años, estaba casado y tenía una hija. Tras la rendición de las fuerzas argentinas el 14 de junio, luego de 74 días de conflicto, permaneció una semana en un campo de prisioneros hasta que regresó al continente. "Cuando regresé, de inmediato pedí la baja por diversos motivos. Creo que muchos hicieron lo mismo y retomé mi vida”, describió. Se dedicó a la actividad comercial y hace treinta años se radicó en San Martín de los Andes donde fue comerciante, empleado municipal, incluso fue el primer guardavida de la playa del Lago Lácar a fines de los años '90, y luego comenzó su carrera política fundando y presidiendo un partido vecinalista desde donde se postuló como candidato a intendente.

Resaltó que desde su asunción en la Legislatura provincial "generaré distintas acciones para mantener viva la llama de Malvinas”. Aclaró que no formó ni forma parte de ninguna agrupación o asociación de veteranos y combatientes de la provincia “pero mi trabajo estará destinado a todos los veteranos de Malvinas estén o no estén nucleados en alguna agrupación”. Por otra parte, agradeció a Carlos Eguia "por haberme dado la posibilidad de ser diputado provincial", y subrayó que entre sus objetivos estará "el de continuar con el cuidado de la salud de los veteranos de Malvinas porque lamentablemente, así como se dice que la hipertensión arterial es un asesino silencioso, el estrés postraumático de la guerra también lo es". "Malvinas, me cambió la vida", afirmó el diputado provincial que asumirá su banca el 10 de diciembre.

Durante el desarrollo del conflicto bélico, Bruno apareció en una de las emisiones de "60 Minutos", el noticiero de ATC conducido por José Gómez Fuentes, Silvia Fernández Barrios y María Larreta. El programa se convirtió en la herramienta de comunicación y el espacio de toma de posición de las Fuerzas Armadas durante la guerra. En las imágenes Gómez Fuentes muestra a los soldados, entre ellos Bruno.