Quién es Raquel Fantini, la heroína del conflicto con cuchillo de jefes comunales en Pilo Lil

La pareja del actual jefe comunal, fue la única que contuvo la violencia, marcó el límite y logró que el agresor depusiera su actitud en una gresca que conmocionó a la cordillera neuquina.

A cinco días de la gresca que conmocionó a la cordillera y que llegó a todos los medios nacionales, la valiente intervención de una mujer evitó que la discusión terminara en una tragedia que hubiera marcado para siempre la vida de dos familias. El video la muestra en el centro de la escena. El hecho llegó a la TV nacional de la mano de Mario Pergolini, que con comentarios irónicos en su programa Otro Día Perdido se refirió a la tensa situación vivida en este rincón del sur neuquino.

Su nombre es Raquel Fantini . Y en Pilo Lil todos hablan de ella.

No por su cargo, no por alguna declaración política o pública. Sino, por un acto de coraje puro en el momento exacto donde todo podía perderse.

El momento que pudo terminar en tragedia

La escena ya es conocida: en el salón comedor del Parador Turístico, lo que había comenzado como una discusión por el uso del camión comunal entre el actual jefe comunal y su antecesor, escaló en segundos a un forcejeo con un arma blanca de por medio. La tensión era total. Había gritos, había un cuchillo a la vista y había dos familias al borde del abismo.

Ahí aparece Raquel.

Pareja del actual jefe comunal, de buzo bordó y pañuelo en la cabeza, Raquel no hizo lo que cualquiera hubiera hecho: salir, pedir ayuda afuera, mirar de lejos. Hizo lo contrario. Se metió.

Las imágenes, registradas de manera circunstancial por una persona que se encontraba en el lugar, la muestran con los brazos abiertos, poniéndose físicamente entre los dos hombres. Con el cuchillo todavía en la mano de uno de ellos, es ella la que ocupa el espacio, la que le habla de frente, la que le sostiene la mirada, la que con voz firme pero sin un solo gesto de violencia le marca el límite.

Una actitud pacífica que contuvo lo peor

No agrede. Contiene. No grita para provocar. Grita para parar. No ataca. Protege.

Durante los segundos más largos de la jornada, mientras el agresor camina armado de un lado a otro del salón, es Raquel la única que logra "desescalar" la situación. Es su actitud pacífica y a la vez inquebrantable la que logra que el hombre baje la intensidad, junte sus pertenencias del piso y se dirija a la puerta de salida.

Lo hizo a costa de exponer su propia vida para proteger a su esposo y jefe comunal. Se puso como escudo humano, sin dudar, sabiendo que un mal movimiento podía cambiar la historia para siempre.

Por eso, a cinco días del hecho que ya llegó a la TV nacional, la pregunta se impone sola. En un lugar chico donde todos se conocen y donde una tragedia hubiera quebrado a la comunidad en dos, hubo una mujer que evitó lo peor.

¿Es Raquel Fantini la heroína de Pilo Lil?. Para muchos vecinos, la respuesta ya no necesita video.