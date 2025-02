Quiénes son los dirigentes del MPN que no apoyan a Rolando Figueroa

Claudio Machado, presidente de la seccional VII del MPN, se animó a no firmar el documento en apoyo a La Neuquinidad , propuesta por el gobernador Rolando Figueroa como una estrategia para las elecciones de senador y diputados nacionales 2025 . Pese a ello, hubo un acuerdo político con un grupo de dirigentes de Centenario.

“El MPN no es propiedad de unos pocos. Es el partido que se construyó en la calle, en los barrios, en los sindicatos, en las comisiones vecinales y en cada rincón de esta provincia”, sostuvo el dirigente de Centenario, en una nota enviada al presidente de la Junta de Gobierno, y exgobernador, Omar Gutiérrez.

Claudio Machado en campaña con militantes del MPN.jpg

Machado fue elegido presidente de la seccional en 2022 y tiene mandato hasta el 2025, con la lista Azul. Es un militante de la “vieja guardia” del MPN, que atravesó varias gestiones, pero fundamentalmente fue secretario de Gobierno de la Municipalidad de Centenario, en 2007, en la última etapa del gobierno de Jorge Sobisch.

MPN, rebeldía y resistencia en tierras pioneras

Es además Defensor del Vecino suplente en Centenario y había recibido el apoyo de los concejales (a último momento) para integrar la terna y lo que pide, como otros dirigentes que no están en el gobierno de Figueroa, una decisión orgánica del partido, más allá del pragmatismo.

Al dirigente, parte de la seccional le dio la espalda y firmó solo el documento enviado a Gutiérrez, pese a que dejó trascender que “muchos no firman por miedo a represalias”, ya que la militancia del MPN prepara una reunión en las puertas de la Junta de Gobierno, para este miércoles 12 de febrero.

Machado dejó trascender en las reuniones que no fue Figueroa el que ha pedido el apoyo del MPN a las seccionales, sino que lo ha hecho con referentes, como el diputado Gabriel Álamo, y en este caso de Centenario, con Ernesto Novoa (el es diputado por Figueroa, y álamo entró con la lista del MPN que apoyó a Marcos Koopmann).

Además, se mencionó que Centenario tiene una larga trayectoria de rebeldía en cuando a la militancia del MPN. En la época de la interna entre la familia Sapag y Sobisch, en Centenario aparece la Lista Verde, de quien fuera el exintendnete Adrián Fernández. "Se les plantó a todos, esto ya lo vivimos en el partido, dijeron.

Machado publicó un documento, done llamó a la militancia a tomar esta decisión del apoyo a través de un mecanismo partidario más allá de la coyuntura política. “Ante el documento recientemente firmado por distintas seccionales del MPN, expresamos nuestro rechazo categórico a la adhesión de nuestro espacio local al Frente Neuquinizate o cualquier otro armado político que no haya sido debidamente debatido en los órganos partidarios correspondientes”, dijo en la nota.

"Compañeras y compañeros, esta es una hora decisiva para nuestro Movimiento Popular Neuquino. No podemos permanecer en silencio mientras algunos intentan arrastrar al partido hacia un rumbo que no ha sido debatido ni aprobado por sus bases", indicó.

MPN Centenario.jpg El excandidato a intendente por el MPN en Centenario, Juan Pablo Burd, durante la campaña con Marcos Koopmann. Fue uno de los que firmó el apoyo a Rolando Figueroa. El MPN salió cuarto en las elecciones en Centenario.

“Decimos no, porque nuestro compromiso es con la voluntad de nuestros afiliados, quienes nos eligieron en un proceso democrático para representar su voz y defender los principios históricos de nuestro partido", indicó, al tiempo que dijo no podemos aceptar que decisiones de esta magnitud se tomen de espaldas a la militancia y sin la participación de los órganos partidarios como la Junta de Gobierno y la Convención del MPN, que hasta el momento no han tratado ni discutido esta cuestión, tal como lo establece nuestra Carta Orgánica partidaria en sus artículos 1, 6, 28 y 35”, indicó en el documento firmado.

Apoyos de referentes, no de la seccional

El presidente de la seccional no recibió el apoyo de los concejales del MPN, Fabio Valdebenito y Celeste Leone, quien entienden que el partido, al perder las elecciones en 2023, ni puede ir aislado con candidatos propios, porque debilitaría al gobernador. Tampoco lo firmaron los miembros de la seccional, aunque sí referentes. Creen, además, que el frente que se arma es “en contra de Milei”, algo que no está claro en el Frente Neuquinizate, con los actores del PRO y adherentes a La Libertad Avanza.

“El MPN no es propiedad de unos pocos. Es el partido que se construyó en la calle, en los barrios, en los sindicatos, en las comisiones vecinales y en cada rincón de esta provincia. No vamos a permitir que nos conviertan en una herramienta al servicio de intereses ajenos a nuestro partido.

“Decimos no porque la construcción política del MPN debe partir del debate interno, del respeto por nuestra historia y de la defensa de nuestros valores fundacionales: autonomía política, federalismo y justicia social. No podemos avalar acuerdos impuestos sin el consenso de la militancia ni permitir que el rumbo de nuestro partido sea definido por intereses circunstanciales y ajenos a nuestra esencia”, indicó en el documento.

Claudio Machado MPN Centenario.jpg Claudio machado, presidente de la seccional VII del MPN en Centenario. Fue secretario de gobierno de la Municipalidad en el último gobierno de Jorge Sobisch,

“Decimos no porque, si seguimos permitiendo decisiones inconsultas, estaremos traicionando la confianza de nuestros afiliados y debilitando nuestra identidad política. La falta de autocrítica y de diálogo interno ha llevado a muchos compañeros y compañeras a buscar otros espacios donde ser escuchados. Si queremos reconstruir nuestro partido, debemos volver a recorrer los barrios, escuchar a la gente y recuperar la mística que nos convirtió en la fuerza que transformó Neuquén”, agregó.

Y finalizó “Lo decimos con firmeza: el MPN es del pueblo neuquino y de su militancia, no de dirigentes que deciden a puertas cerradas. Si seguimos permitiendo decisiones inconsultas, estaremos traicionando nuestra historia y dejando sin representación a los miles de compañeros y compañeras que siguen creyendo en este proyecto político”.

Machado exigió el pronunciamiento de las máximas autoridades del MPN sobre este tema y dijo que “convocamos a un encuentro partidario abierto, sin exclusiones, donde podamos expresarnos, analizar los resultados de las últimas elecciones y reafirmar nuestro compromiso con los valores que hicieron de nuestro partido un pilar del desarrollo provincial”

“Porque la historia nos demanda estar a la altura. Porque la defensa de MPN no se negocia”, cerró.