Quieren poner un chatbot municipal en Neuquén: todo lo que se podría hacer

La concejala Denisse Stillger sostuvo que la iniciativa es resultado de un trabajo del espacio político que integra - bloque Pro - y que por supuesto tiene el espíritu de generar un beneficio para el vecino y el municipio. "Hay que facilitar servicios y no entorpecerlos", indicó, en diálogo con LMNeuquén.

A concejo deliberante neuquen

Aclaró que la herramienta no reemplaza al empleado municipal sino que complementa su trabajo para canalizar todo tipo de inquietudes y trámites. "El sistema puede achicar la brecha entre aquellas personas que no pueden hacerlo on line, desde una computadora, pero sí a través de un chat en su celular, ya que la consulta deriva en una conversación de Whatsapp", comentó.

Con un chatbot, el vecino o la vecina podría consultar si tiene multas, cómo pagarlas y sacar un libre deuda. Incluso podría hacerlo con esta herramienta, como así también sacarse las dudas sobre todo lo que tiene que ver con los servicios municipales, solicitar información turística o de actividades recreativas y pagar tasas y otros impuestos.

La idea es que la iniciativa tome estado parlamentario en la próxima sesión del jueves y que luego reciba tratamiento en la comisión de Servicios Públicos o Legislación, donde otros concejales podrán hacer sus aportes.

chatbot neuquen La concejala Denisse Stillger presentó el proyecto de ordenanza esta semana.

En la ciudad de Buenos Aires ya funciona hace varios años y el sistema está muy bien aceitado. "La propuesta consta de tres fases, hasta que el vecino se acostumbre", indicó la concejala.

De esta manera, cree que se podrían hacer numerosos trámites desde la comodidad de cada hogar y con un celular. Incluso lo ve viable para la realización de trámites en línea, descarga de formularios, pago de impuestos y presentación de documentación de Castastro. Sería una herramienta muy versátil que tiene su techo cuando la consulta no se puede resolver. En esos casos, el chatbot deriva el trámite a una persona física, como ocurre con la línea municipal 147.

"Con el chatbot podemos descongestionar la atención personal y telefónica, ofreciendo respuestas rápidas y fáciles. Se optimizan recursos materiales y humanos. Representa un ahorro", sostuvo.

Con esta iniciativa, la concejala Denisse Stillger busca posicionar a Neuquén como una ciudad moderna y a la vanguardia en la gestión de servicios públicos, mejorando la experiencia y satisfacción de los ciudadanos.

De acuerdo al proyecto de ordenanza, el chatbot deberá, entre otras funciones, responder a consultas frecuentes sobre trámites y servicios municipales. También proporcionar información actualizada sobre horarios, ubicaciones y procedimientos; gestionar la reserva de turnos para atención presencial en dependencias municipales; facilitar la realización de trámites en línea y descargar de formularios; y recibir y canalizar reportes de incidencias en la vía pública.

WhatsApp. ChatBot.jpg

Inclusive, puede proporcinar la posibilidad de realizar encuestas de satisfacción y recoger opiniones de los ciudadanos sobre diversos servicios municipales; guiar a los usuarios en la búsqueda de información específica dentro del portal web del municipio; y ayudar en la gestión y pago de impuestos municipales, tasas y servicios.

En otro orden, respondería sobre lugares turísticos, eventos culturales, y actividades recreativas en la ciudad; y permitiría a los ciudadanos reportar y seguir el estado de solicitudes de mantenimiento de infraestructura pública.

Las tres fases del proyecto

La fase uno "piloto" consiste en el desarrollo de una versión inicial del chatbot que evaluará su efectividad entre los usuarios. La fase dos de "expansión", permitirá ampliar sus funciones y cobertura, en base a los resultados de la fase primera.

Luego, en un ciclo de mejora contínua, la fase tres introduce mecanismos permanentes para actualizar la herramienta digital adaptándola a las necesidades de los vecinos y a los avances tecnológicos.

La autoridad de aplicación de la presente ordenanza será la Secretaría de Modernización, la cual coordinará el desarrollo, implementación y mantenimiento del chatbot. La misma deberá supervisar el proceso de desarrollo en colaboración con empresas tecnológicas especializadas; y capacitar al personal municipal para uqe sepa gestionar y actualizar la herramienta.

"El financiamiento para el desarrollo, implementación y mantenimiento del chatbot se proveerá mediante el presupuesto municipal, asignando partidas específicas en el área de innovación y tecnología de la Secretaría de Modernización", reza en su artículo quinto.