Conocé los números ganadores de los sorteos de La Previa, El Primero, Matutina y Vespertina de la Quiniela La Neuquina correspondientes al sábado 6 de junio de 2026.

Quiniela La Neuquina hoy: resultados de La Previa, el Primero, la Matutina y la Vespertina del sábado 6 de junio, sorteo por sorteo

La quiniela La Neuquina arrancó este sábado con una jornada variada: el 71 (Excremento) abrió la Previa de la mañana, el 84 (La iglesia) llegó al mediodía en la Primera, el 58 (El ahogado) tomó la posta en la Matutina de la tarde y el 80 (La bocha) cerró la Vespertina del atardecer.

El 9771 encabezó el sorteo número 31679 de la Previa de La Neuquina este sábado 6 de junio de 2026. El 71, conocido en la tabla de la quiniela como "Excremento", arrancó la jornada del fin de semana — aunque los apostadores que lo tenían jugado no se quejaron para nada.

Lo siguieron el 0976 en segundo lugar y el 1363 en tercero. El podio de los cinco lo completaron el 1870 en cuarto puesto y el 4902 en quinto.

La Neuquina Primera | El 84 llega al mediodía con La Iglesia

El 0084 encabezó el sorteo número 31680 de la Primera de La Neuquina este sábado 6 de junio de 2026. El 84, conocido en la tabla de la quiniela como "La iglesia", se impuso al mediodía neuquino en una jornada que prometía desde temprano para los apostadores.

Lo siguieron el 9407 en segundo lugar y el 5894 en tercero. El podio de los cinco lo completaron el 2771 en cuarto puesto y el 2062 en quinto.

La Neuquina Matutina | El 58 llega a la tarde con El Ahogado

El 7558 encabezó el sorteo número 31681 de la Matutina de La Neuquina este sábado 6 de junio de 2026. El 58, conocido en la tabla de la quiniela como "El ahogado", tomó la posta en la tarde patagónica — aunque los que lo tenían jugado lo esperaban con los brazos bien abiertos.

Lo siguieron el 1192 en segundo lugar y el 1131 en tercero. El podio de los cinco lo completaron el 1937 en cuarto puesto y el 2255 en quinto.

La Neuquina Vespertina | El 80 cierra la tarde con La Bocha

El 0080 encabezó el sorteo número 31682 de la Vespertina de La Neuquina este sábado 6 de junio de 2026. El 80, conocido en la tabla de la quiniela como "La bocha", se llevó el primer puesto en el sorteo del atardecer, cerrando una jornada con números bien distintos entre sí.

Lo siguieron el 5362 en segundo lugar y el 1369 en tercero. El podio de los cinco lo completaron el 1897 en cuarto puesto y el 2395 en quinto.

Juego responsable

Jugar a la quiniela es una tradición popular arraigada en la cultura argentina, pero como todo juego de azar puede convertirse en un problema cuando pierde el control. Si sentís que el juego interfiere con tu vida cotidiana, económica o familiar, podés comunicarte con la línea de ayuda gratuita 0800-333-0062.