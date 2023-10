Reclaman la reparación de la pileta del CEF 4

Desde hace cinco meses la pileta del CEF 4 no funciona y las familias de las personas que asisten a clases de natación denuncian que no han obtenido respuestas. Aseguran que las autoridades del centro educativo han seguido todas las vías institucionales, pero las soluciones para su reapertura siguen sin llegar.

Yamina Egulian, mamá de una de las niñas que concurren a clases de natación allí, aseguró que la pileta “presentaba síntomas” desde hace dos años. “Siempre era una cosa o era la otra. Primero tuvieron problema las calderas porque no funcionaba, así que no se calefaccionaba el agua de la pileta . Después empezó a fallar la que suministraba el calor al ambiente”, contó en declaraciones radiales.

SFP_Reparacion de piletas CEF (3).JPG Sebastián Fariña Petersen

Ante la falta de respuestas, desde la dirección se reunieron con todos los padres, quienes decidieron ayudarlos. “Ellos ya hicieron todo lo que podían. Ellos comunican, después no tienen recursos propios del CEF, porque estos centros son del Estado. Tampoco pueden pedir colaboración porque no es legal. Entonces, ¿qué hacemos? La cerramos, cerramos todo y nos vamos”, ironizó.

Según explicó Yamina, la pileta sufrió la rotura de una llave similar a un grifo. “El problema es que, si se lo abre para reparar, sale toda el agua de la pileta con presión. Entonces, por supuesto que lo vio personal del CPE, pero como era mucho trabajo por hacer y había que vaciarla, dijeron ‘lo dejamos para más adelante’”, aseguró.

Ante esto, explicó que los 400 mil litros de la pileta se encuentran estancados. “El agua no puede circular porque no se puede entrar al natatorio, no se pueden tocar. Tampoco vale la pena agregar cloro porque el agua no circula”, indicó.

pileta-cef-4.jpg

A esto agregó: “No se puede ventilar, ya hay olor feo en el ambiente, porque si se ventila, como la pileta está cerca de un patio, pueden entrar insectos. Entonces hay que tratar de tenerla lo más limpia posible”.

“La pileta tampoco puede quedar vacía más de una semana o dos. Hay que volver a llenarla porque si no el material con el que está construida trabaja y pueden ocurrir daños permanentes”, puntualizó.

También contó que temen en las paredes haya una “rajadura”, ya que el nivel de agua ha comenzado a disminuir. “Hay que buscarla y depende de la zona, es ver para dónde está la filtración. Porque si está para el lado de bombas y vestidores, es un problema porque hay que vaciarla por tiempo indeterminado”, observó.

Cef 4.jpg

La pileta es gratuita para personas de varios barrios

Yamina explicó la pileta podía utilizarse de forma gratuita por aquellas personas que cumplieran un mínimo de requisitos. “No vienen solo vecinos del barrio Belgrano, Villa María, Confluencia. Es muy triste porque los que más la extrañan son los chicos. Después hay mucha propaganda de sacar a los chicos de la droga, pero no les garantizan las actividades que los ayudan a estar ocupados, entretenidos, contenidos”, observó.

“El CEF, todas sus actividades, genera en los chicos un sentimiento de pertenencia al barrio y ahora les están cortando esto”, concluyó.