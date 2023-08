Release, bajo el pulso de Pearl Jam en Mood Live

Pareciera que Mood se ha transformado en su lugar de confort. ¿Hasta qué punto está buena esa comodidad?

Mood es como nuestro lugarcito en Neuquén, con lo soñado en cuanto a sonido, luces y comodidad. El público sabe que va a tener ante sí un show hermoso, en lo visual, lo auditivo y, por supuesto, en lo que a comodidad se refiere. Con Mood en particular se formó una sinergia espectacular. En cuanto a que tan bueno está que Mood sea tan cómodo y técnicamente soñado para nosotros es una base. Nuestro objetivo es siempre ir avanzando o como mínimo no retroceder. Entonces, los bares o lugares con menos de 500 personas no nos suman. Seguramente es también una barrera para la cantidad de toques en una misma ciudad porque no existen tantos lugares con esa capacidad. Pero eso mismo es lo que hace que salgamos a otros lugares a tocar, porque de hecho vienen a vernos personas de otras localidades que están a más de 400 kilómetros. Y eso no solo es un halago, es un desafío.

Las respuestas del público han ido creciendo en cada presentación. ¿Hay una mayor exigencia ante esto o cuál es la reacción?

La reacción es siempre mejorar en algún aspecto el show, la gente reacciona cada vez mejor, hay mayor concurrencia y no solo en el espectáculo, sino en la interacción en las redes. Eso es un llamado a dar más y mejores shows. Nos encanta saber que generamos ese tipo de respuesta con nuestra interpretación. Es de lo que todo músico se nutre.

¿En qué momento Release se convirtió en una fuente de trabajo para dejar ese grupo de amigos que se juntaba a tocar canciones de su banda predilecta?

Creo que el objetivo de convertirlo en algo más que una juntada de amigos a zapar existió desde el primer momento. Cuando hicimos el primer show, antes de comenzar a ser un tributo exclusivo, tocamos varios temas de diferentes autores, pero muchos fueron de Pearl Jam. Al siguiente recital ya éramos Release. Mi voz y la comodidad de los músicos para tocar temas de los de Seattle nos sumergieron de lleno en esa experiencia.

¿En qué momento te pareció tener un registro de voz similar a Eddie Vedder?

Desde que Pearl Jam apareció en la escena musical (junto con todo ese compendio de músicos y música increíbles en los 90) lo canté. Mi voz siempre fue similar, mi registro se acerca bastante al de Eddie (Vedder) y con el tiempo fui sacando sus vicios y formas de cantar, pero naturalmente, no con algún afán en particular: solo lo cantaba en la ducha, en asados, después en zapadas, hasta que se fue dando en participar en algún escenario.

¿Has llegado a hacer con profundidad un paralelismo para saber qué tan cerca estás de ese registro?

No con tanta profundidad, pero sí tomando clases me han dicho que mi registro es cercano al de Eddie, que es barítono. No tengo tanta amplitud como él, pero estoy bastante cerca. Creo que hoy me acerco más que nunca a su registro actual. Mis compañeros de banda se sorprenden porque llego a interpretar temas de la forma que lo hacía Eddie en sus comienzos y que hoy ya no canta tanto en sus recitales. O por lo menos es lo que me dicen (risa).

¿Qué entrenamiento o técnica utilizás para cuidar el instrumento vocal?

Antes de cada show, hacemos un extenso calentamiento vocal, postural y muscular. Hacemos todo lo posible para que nuestras voces salgan al escenario preparadas para más de dos horas de uso y abuso (risa). Fuera de los shows, tecitos de jengibre, miel y limón, abrigo con bufanda y positivismo, tratando de estar preparado mentalmente y comiendo bastante sano, para que las enfermedades no me sorprendan. Alguna vez uno no contiene las emociones y a mí en particular me afectan las negativas directamente en la garganta y los pulmones. Pero siempre trabajando para dar lo mejor.

Eddie Vedder tiene una capacidad vocal que lo ubica como barítono. ¿Cómo te definirías cómo cantante?

También mi voz se clasifica como barítono, pero obviamente Vedder tiene un registro mucho más bajo que el mío, por lo que se podría decir que tengo características más agudas, un barítono que se inclina a tenor.

¿Cómo jugás en escena con esa sensación (si la hay) de no confundirse de estar en la piel de Vedder?

Cuando estoy en el escenario, escucho el tema que esté cantando reproduciéndose en mi mente. Siento que estoy en el escenario y en un show de ellos, siento y hago arriba lo que me gustaría que pase si estuviese abajo en un recital de Pearl Jam. Claro que me pongo en la piel de Eddie, hago lo que me sale de forma natural, sin pensarlo demasiado, es algo hermoso e inconsciente que comienza en el primer acorde de la primera canción del show. Esos nervios y mariposas en la panza en cada recital están ahí y sé que van a estar por mucho tiempo, es lo que me indica que disfruto cada uno de los shows.

Ya no hay tanto prejuicio con las bandas tributo. ¿Te sorprende la cantidad de grupos locales que realizan homenajes a Ramones, Nirvana y Foo Fighters, por citar algunos?

Por suerte, la cabeza de los músicos fue abriéndose y ahora se piensa sobre todo en que lo que hace cada uno no es de la incumbencia del otro. Hay muchas bandas tributo, pero salir a tocar ahora es más factible, lástima que hay que adecuarse a las reglas de los bares. Una banda en un bar o local es una inversión, no un gasto. Hay mucha plata en instrumentos, y si tomamos en cuenta que el bar ya tiene clientela y el dueño gana con eso, lo que aporte la banda es un extra. Hay poco concepto de la música como un trabajo. Para la sociedad en general es un hobby, un pasatiempo. A partir de eso generalmente se vuelve cuesta arriba, es un tema amplio. Se sabe que las bandas con canciones propias son más complicadas de poner en la escena, pero eso depende muchísimo de los mismos artistas, de los lugares y la promoción, como así también del circuito local. Y del apoyo de Cultura a su música. Hoy en día no es muchísimo más fácil, pero por lo menos hay más medios para dar a conocer el material propio. Es cierto también que está todo muchísimo más caro que antes: grabar un disco, editarlo, promocionarlo. Hay puntos en común con las bandas tributo, pero bueno, estamos en un momento en el que de a poco se va allanando el camino para el músico de temas propios. Lo primero es hacer las paces con los demás artistas y músicos. Todo lo demás se trabaja.

¿Cuál tributo fuiste a ver por primera vez y cuál fue tu primera reacción?

Creo que The Beats. Y haciendo un poco de memoria mucho más atrás en el tiempo, las bandas que tocaban antes eran grupos de covers, donde empecé a subir a cantar; me empezaron a abrir los ojos, que gente de mi entorno podía subir a interpretar. Un pequeño puntapié para lo que estoy viviendo hoy en lo musical.

Ya están confirmados para la próxima edición de la Fiesta de la Confluencia y será su segunda presentación. ¿Qué les representa esta nueva convocatoria?

La verdad es que es algo increíble tocar en una fiesta que se convirtió en nacional y compartir escenario con bandas de nivel. Nos hace sentir y darnos cuenta de que estamos haciendo bien nuestro trabajo. Realmente tratamos siempre de apostar a más y no quedarnos estancados. Siempre hay algo nuevo que brindarle a la gente, que es quien tiene la última palabra sobre nuestro trabajo.

¿Hasta dónde creés que Release tiene su techo? ¿O pensás que aún hay mucho por recorrer?

Creo que es un proyecto que todavía puede seguir desarrollándose, hay camino en Argentina para seguir recorriendo, y sobre todo en el exterior. No hay tantas bandas tributo a Pearl Jam, y creo que tenemos un muy buen nivel en cuanto a lo técnico y lo interpretativo. El techo se lo pone uno mismo o directamente no se lo pone.