Revuelo en el IPET 1 de Neuquén: apartan al rector por "hostigamiento"

Docentes radicaron denuncias en el CPE y el Poder Judicial. "Si no estás de acuerdo con él, te hacen la cama y terminas con licencia psicológica", dijeron.

Las cosas no andan bien dentro del Instituto Provincial de Educación Terciaria (IPET n° 1) donde un grupo de docentes realizó denuncias judiciales contra un alto directivo, por "hostigamiento laboral" y presunto maltrato. El caso viene desde hace tiempo.

El directivo fue apartado el lunes del cargo por el Consejo Provincial de Educación (CPE) y no se sabe si retomará la conducción el próximo ciclo lectivo, debido a las denuncias no solo en el CPE, sino en el Poder Judicial.

Un grupo de docentes, que prefirió no dar nombres por reservas del caso, emitió un comunicado respecto a lo que pasa dentro del edificio del IPET, que funciona en el Colegio San Martín.

"Venimos hace un montón con el hostigamiento y persecución laboral. Si no estás de acuerdo con él, te hacen la cama y terminas con licencia psicológica", dijo una docente a LMNeuquén que prefirió no dar su nombre por las represalias dentro del colegio.

Sostuvo que desde hace tiempo el colegio viene a la deriva, debido a la falta de matrícula. Hay alrededor de 150 anotados para el ciclo lectivo 2024, con cada vez menos alumnos, y problemas internos. Entre ellos, se señalaron el maltrato hacia el cuerpo docente "que no está alienado" con los directivos.

Hostigamiento: guerra de bandos y "docentes preferidos"

La situación recuerda a los múltiples problemas que hay en los colegios, y uno de los últimos ocurrió en un secundario de Centenario, donde una maestra fue amenazada por alumnos y no tuvo amparo ni de la dirección ni del gremio ATEN.

"Él tiene a sus profesores preferidos que los tiene adoctrinados. Hay diferencias con temas educativos, pero también tiene estudiantes que recluta a su favor y si estás en contra, te apartan y terminás con un certificado psicológico", indicó la mujer.

El IPET N°1 tiene orientación en Técnico Superior en Recursos Humanos, en Administración de Empresas y en Administrativo Contable.

Los docentes aseguraron que el cuerpo directivo está formado hace ocho años y que "ganó porque había una lista única, no lo votó nadie". Pero más allá de la elección, sostuvieron que hay un porcentaje importante del cuerpo docente que está de licencia por maltrato.

De acuerdo al comunicado que circula en las redes por parte de los docentes que radicaron la denuncia, "docentes, no docentes y estudiantes queremos expresar nuestro mayor repudio a los hechos de violencia laboral y de género por parte del rector de la institución y de ciertos profesores/as que, bajo su tolerancia, actúan como autoridad que no corresponde a su cargo".

Y acotaron: "Las víctimas directas de esta situación han realizado las denuncias judiciales y administrativas correspondientes en base a las leyes 2785 y 2786. Esto ha llevado a que desde el CPE se suspenda al rector de su cargo y se inicie un procedimiento de prevención sumarial (Disposición DI-2023-31-E-NEU-CNM#CED, de fecha 4 de diciembre de 2023)".

En el comunicado sostuvieron que "el resto de la comunidad siente miedo y angustia ante las represalias que puedan tomarse. Hace ya meses, por no decir años, que en el IPET N°1 existe un ambiente laboral violento y persecutorio, con constantes amenazas de sumarios sin fundamento alguno".

IPET N°1_01.jpeg Docentes y no docentes del IPET N°1 denuncian "hostigamiento laboral" desde hace años.

"El abuso de poder queda plasmado en la persecución laboral a docentes y maltrato verbal a estudiantes por parte de ciertas personas. Pero al contar con la protección del Rector, los estudiantes deben callar o cambiar de curso. A otros docentes, que ‹molestan’ según la visión del Rector y sus profesores protegidos, les inventan causas de maltrato hacia estudiantes, no quedando otra opción de renunciar o tomarse licencia.

Sumado ello al incumplimiento grave de las normas institucionales vigentes por estas personas, vulnerando los más básicos derechos de esta comunidad, indicaron en el comunicado.

Los docentes y parte del cuerpo no docente finalizaron con un mensaje al CPE: "Hemos agotado todos los medios existentes para no llegar a esta situación, recibiendo solo injurias y maltrato. Exigimos a las autoridades correspondientes del Consejo Provincial de Educación que continúen con las acciones de investigación de estos hechos, ya que no es posible que la institución continúe funcionando de esta manera".