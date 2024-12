Revuelo por un perro que mordió a un nene en el balneario de Valentina: "Era como Hulk, el de Messi"

El sindicato quiere sumar guardavidas al balneario de Valentina Sur. La mordedura ocurrió en el balneario Valentina. Los guardavidas poco pueden hacer para que las familias no lleven perros.

“Estábamos compartiendo, ya a punto de irnos a casa, estaba mi hijo, mi sobrina y mi otro sobrino bañándose en el río. Llega mi señora adonde estábamos nosotros, a cien metros de donde se produjo la mordida, y llega mi hijo corriendo, que a Juan Cruz lo había mordido un perro”, relató el tío.

Revuelo en el balneario: ¿Qué paso con el perro?

Ante la desesperación, Cristian acudió al lugar y halló a su sobrino tirado en el piso “con dos mordeduras importantes”, y entró en pánico. El can tenía dueños, que lo subieron arriba de la caja de una camioneta gris para evitar un revuelo aún mayor en el balneario, que estaba repleto de gente.

La familia reaccionó rápidamente, con la ayuda de los guardavidas y personal de la Cruz Roja, quienes asistieron al niño mientras llegaba la ambulancia.

Del perro no hay demasiadas descripciones, salvo las que dio la familia. Según el relato de Cristian, por las descripciones de su hijo, el perro era muy simular a “Hulk”, el famoso animal de Lionel Messi, y estaba atado con una soga cerca de la playa. Si fuese así, el perro mordedor sería un Mastín (francés o napolitano).

Hulk mascota de Messi.jpg El perro que describió la familia del nene en el balneario es "como la mascota de Messi". Si fuese así sería un Mastín. Una raza de gran porte.

Según Cristian, la dueña del perro mordedor, es una joven que se mostró en estado de shock y apenas reaccionó cuando se le recriminó por llevar un animal tan grande a un lugar lleno de niños.

“Cómo vas a traer semejante perro con tanta gente y chicos con semejante calor, el perro no tiene la culpa, lo exponen en lugar donde el perro está exaltado. Le recrimino eso, y a los guardavidas que tampoco tienen la culpa”, dijo el tío de Juan Cruz.

Y acotó: “La chica estaba en shock, sólo dijo que el perro tenía las vacunas al día y nos pasó su contacto por si queríamos hacer la denuncia”.

"El perro no tiene la culpa, pero no puede estar en un lugar lleno de niños, con calor, ruidos y gente por todos lados. Si alguien quiere llevar a su mascota, al menos debería ser obligatorio el uso de bozal” - Cristian, tío del nene mordido por un perro. "El perro no tiene la culpa, pero no puede estar en un lugar lleno de niños, con calor, ruidos y gente por todos lados. Si alguien quiere llevar a su mascota, al menos debería ser obligatorio el uso de bozal” - Cristian, tío del nene mordido por un perro.

Cuando la mordedura ocurrió, el perro fue rápidamente subido a la caja de una camioneta gris para evitar más incidentes, aunque permaneció en el lugar junto con su dueña. La actitud generó indignación entre los presentes, que cuestionaron porqué un perro de ese porte ingresó al balneario.

Guardavidas... ¿sin herramientas legales?

Uno de los guardavidas que asistió al niño explicó a la familia que ellos no podían hacer nada con las mascotas que ingresan a los balnearios, con correa y sus dueños. Y vuelve al debate el tema de las “razas peligrosas”, donde hay una tendencia a desconocer ese marco teórico.

La Muni reiteró la prohibición de estar con perros en los balnearios. La Muni reiteró la prohibición de estar con perros en los balnearios. Pero bueno...

Juan Cruz se recupera en su casa, pero el caso pudo haber sido una tragedia si el niño hubiese sido más pequeño, segú contó el tío. “El perro no tiene la culpa, pero no puede estar en un lugar lleno de niños, con calor, ruidos y gente por todos lados. Si alguien quiere llevar a su mascota, al menos debería ser obligatorio el uso de bozal”, enfatizó.

Llega el verano y este tipo de problemas parece que seguirán al orden del día. Perros sí, o perros no en la plaza, más allá de las leyes y controles.