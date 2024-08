Rodrigo Buteler: "Ya sabemos que el Tren del Valle no va a volver"

El intendente de Cipolletti manifestó estar en conocimiento de que el tren de pasajeros no regresará a esa ciudad, a pesar de las gestiones.

A pesar de las gestiones, el Tren del Valle no volvería a Cipolletti.

El intendente Rodrigo Buteler advirtió que ya se conoce de manera no oficial que el Tren del Valle "no va a volver" a Cipolletti y que "la confirmación formal" sería inminente. Ante esto, el jefe comunal ratificó su determinación de no permitir el tránsito de camiones pesados que van a Vaca Muerta por la Circunvalación, que hoy está prácticamente destruida.

En este contexto, el intendente de Neuquén, Mariano Gaido, expresó su respaldo a la estrategia y las iniciativas emprendidas por su colega cipoleño por el retorno del tren y en defensa de los intereses de su comunidad, y dijo que el gobierno nacional debe dar respuesta a las demandas de Cipolletti , en particular, en cuanto a las obras previstas y no concretadas para mejorar la conectividad de la región.

image.png El tren de pasajeros que vincula Cipolletti y Neuquén era muy utilizado por trabajadores, estudiantes y vecinos en general. Se afirma que el servicio no retornará, pero se espera la confirmación.

El jefe comunal cipoleño manifestó que "la preocupación que tenemos se debe a que vemos que en los próximos años se va a triplicar la circulación de camiones en la zona y no vemos que se esté haciendo nada para que ese crecimiento de camiones sea ordenado y no perjudique a los cipoleños que todos los días tenemos que transitar nuestras calles".

Al explicar la firmeza de sus reclamos, recordó por Cipolletti "pasa el 80 por ciento de los insumos que van a Vaca Muerta, estamos hablando de muchos camiones, que se van a triplicar en los próximos meses. Pero sobre todo tiene que ver con algo muy particular que es la vuelta del tren de pasajeros. Si algo que queremos como cipoleños, es que vuelva el tren que conecta Neuquén y Cipolletti".

Camiones en el puente ferro-carretero

Destacó que por el ferrocarril de pasajeros "hoy se está pagando un alquiler a Ferrosur por las vías. Ese sistema ferroviario está vigente, se paga un alquiler mensual que Ferrosur lo cobra, pero hoy no se está prestando el servicio. Nosotros queremos que vuelva el servicio y sabemos que el problema es que los camiones en altura que van a Vaca Muerta chocan el puente ferro-carretero y por eso Ferrosur no habilita la vuelta del tren".

image.png Los choques de grandes camiones contra el puente ferroviario son bastante frecuentes. Por tal motivo, se decidió en su momento desviar el tránsito pesado por Circunvalación y bregar con más insistencia por la vuelta del Tren del Valle.

El Municipio le planteó la situación a la empresa ferroviaria y, además, "hicimos un dispositivo municipal para que los camiones en altura no choquen el puente. Ese dispositivo funcionó muy bien, estaba el compromiso de Ferrosur de que vuelva el tren, pero Ferrosur no cumplió el compromiso y eso nos obliga a tomar acciones judiciales contra Ferrosur para que devuelva el tren de pasajeros".

Tras reiterar que Ferrosur "está cobrando" por el alquiler de las vías, Buteler indicó que, "al parecer y esto se está por confirmar" en estos días, "el tren no va a volver" a Cipolletti. Acto seguido, aclaró que lo que se aguarda es "la confirmación formal, porque ya sabemos que no va a volver". Por lo tanto, "no tiene ningún sentido que el tránsito pesado se siga desviando por Circunvalación, que es hoy una calle urbana común y corriente que pasa por en medio de la ciudad".

Por fuera de la Circunvalación

Expresó que en la actualidad entre un 30 y un 35 por ciento de los cipoleños "vivimos por fuera de la Circunvalación, estamos hablando de unos 40.000 habitantes, por lo menos, que cruzamos a diario la Circunvalación para trabajar, para llevar los chicos a la escuela, para ir al médico, para hacer las compras en el centro, para lo que sea".

Una Circunvalación que "está completamente destruida, está llena de pozos, la calzada está toda levantada y no la podemos arreglar porque son tantos los camiones que pasan que no durarían ni un día los arreglos que hiciéramos", remarcó.

Además, el tránsito que se dirige a Vaca Muerta "no es un tránsito común, son camiones que a veces ocupan el total de la calzada", con lo que ello implica para el conjunto de la la circulación local. Entonces, "esto no es una pelea contra nadie, pero si el tren no vuelve qué sentido tiene que se desvíe por la Circunvalación", se preguntó.

Así las cosas, "si el tren no va a volver", se dejará de "permitir el desvío de los insumos de Vaca Muerta por la Circunvalación. Lo que tiene que pasar es que el tránsito pesado que va a Vaca Muerta vaya por la Ruta 22 y la Ruta 151. Ahora, no es problema nuestro que el gobierno nacional no haga las obras correspondientes" en ambas arterias. "Ése es un problema de ellos con las empresas operadoras o de servicios que van a Vaca Muerta", afirmó.

Añadió que "nosotros, por lo menos, no queremos tener un problema que no nos pertenece. Que los camiones vayan por donde tienen que ir, que son las rutas nacionales. Después, será un problema de Vialidad Nacional con las empresas cómo resuelven ellos si un camión no pasa por abajo" del puente ferro-carretero de las rutas nacionales 22 y 151 y se lo termina por llevar puesto, como ha ocurrido en tantas ocasiones.

Cipolletti, permisivo por la vuelta del tren

La falta de mejoras en las rutas "no quiere decir que nosotros tengamos que permitir que nos rompan todas las calles urbanas de la ciudad. No lo permite ninguna ciudad. Cipolletti ha sido muy permisivo, por un objetivo central que era la vuelta del tren. Sin la vuelta del tren, por qué seríamos permisivos si nos rompen las calles y nadie las arregla tampoco", resaltó.

Sostuvo que "estamos haciendo lo que se debiera hacer. El tránsito se desvió por el tren únicamente. Ahora, sin el tren, vuelve a su curso normal. Ahora bien, cierto que esto tiene un problema, la falta de inversión de Vialidad Nacional en rutas nacionales hace que vaya a colapsar la Ruta 22 y la Ruta 151, pero ya no es un problema nuestro, de alguna manera". Por eso, se preguntó: "¿Por qué tenemos los cipoleños que pagar los platos rotos de la falta de inversión?".

image.png Los intendentes Rodrigo Buteler y Mariano Gaido comparten la lucha por el retorno del tren a Cipolletti y la necesidad de que el gobierno nacional concrete mejoras en la conectividad regional.

A todo esto, el neuquino Gaido fue categórico en su respaldo a Buteler por las iniciativas y acciones que éste viene impulsando por el retorno del Tren del Valle y en defensa de los intereses cipoleños. "Quiero decir claramente el apoyo, el acompañamiento, en lo que es para nosotros un servicio esencial e indiscutible en la región, que es el tren, que debe existir, que debe circular Cipolletti-Neuquén y Neuquén-Cipolletti y, por supuesto, a otras localidades", afirmó.

Señaló, en referencia a Buteler, que "me parece un ejemplo la decisión que ha tomado, me parece un ejemplo de independencia, de autoridad, me parece un ejemplo de cuidado de nuestros pueblos y nuestros vecinos, y me parece también que la República Argentina tiene que atender lo que sucede en el interior del país".

El país es más que el Obelisco

El intendente capitalino continuó: "La República Argentina no es solamente el Obelisco, es mucho más. Somos los hombres y mujeres, vecinos y vecinas que llevamos adelante la oportunidad de que el país crezca. Y si este país tiene una oportunidad es gracias a los rionegrinos y a los neuquinos".

Ponderó el aporte de la región al desarrollo del país y también la generosidad regional para recibir todos los días un número creciente de familias que se instalan en busca de nuevos horizontes. Al respecto, resaltó: "Cómo no vamos a sentir que tenemos que estar unidos, espalda con espalda, codo a codo, trabajando por que se nos otorgue lo que nos corresponde". En consecuencia, "quiero dar todo mi acompañamiento no solamente a la decisión que Rodrigo llevó adelante. Las decisiones que tome Rodrigo son las decisiones que tome Neuquén".