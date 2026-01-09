Salud advirtió por una nueva estafa telefónica: ¿De qué se trata?

El Ministerio emitió un comunicado informando los detalles de la nueva modalidad implementada. El repaso de las recomendaciones para no caer en la trampa.

Una vez más, una nueva modalidad de estafa telefónica encendió las alarmas en la provincia de Neuquén . En esta ocasión, los delincuentes utilizan como pantalla al Ministerio de Salud para engañar a las víctimas y lograr su objetivo.

Desde la cartera, emitieron un comunicado, informado que los estafadores llaman haciéndose pasar por personal del organismo y solicitan datos personales con la excusa de la provisión de medicamentos, vacunas u otros beneficios sanitarios .

El contacto incluye el envío de un link malicioso que, al abrirse, hackea la cuenta de WhatsApp de la víctima y permite luego pedir transferencias de dinero a contactos cercanos.

estafa en salud 1 Los estafadores roban datos y dinero a través de WhatsApp.

Recientemente, un hombre perdió 80 mil pesos, según relató su hija a través de redes sociales, lo que motivó la advertencia pública desde el Ministerio. No es la primera vez que se registra un casi así, este tipo de estafas ya ocurrieron en otras oportunidades y suelen intensificarse cuando se anuncian campañas sanitarias o beneficios sociales.

Desde los organismos oficiales reiteraron que ninguna dependencia estatal solicita datos personales ni envía enlaces por WhatsApp. Esto incluye no solo al Ministerio de Salud, sino también a PAMI, ISSN, municipios u otros ministerios. Cualquier comunicación de ese tipo debe ser considerada fraudulenta.

estafa en salud 2

Recomendaciones clave:

No brindar datos personales, bancarios ni códigos por teléfono o WhatsApp.

por teléfono o WhatsApp. No abrir enlaces enviados por números desconocidos o no verificados.

enviados por números desconocidos o no verificados. Cortar la llamada y comunicarse directamente con el organismo por canales oficiales.

y comunicarse directamente con el organismo por canales oficiales. Alertar a familiares , especialmente a adultos mayores, que suelen ser los principales blancos.

, especialmente a adultos mayores, que suelen ser los principales blancos. Denunciar el hecho ante la Policía y, si hubo perjuicio económico, ante la fiscalía correspondiente.

Las autoridades insisten en la importancia de compartir esta información para prevenir nuevas víctimas y recuerdan que la prevención y la desconfianza ante contactos no solicitados son la mejor defensa frente a estas maniobras delictivas.

estafa alto comahue shopping

Alertan por estafas laborales en nombre del Alto Comahue Shopping

En los últimos meses, otra modalidad de estafa alertó a la región, luego de que se detectaran múltiples mensajes falsos que ofrecían empleos “inmediatos” en seguridad y limpieza, para ingresar en el Alto Comahue Shopping. Las ofertas, circulan por WhatsApp y Facebook y están dirigidas especialmente a personas que buscan trabajo urgente.

Los mensajes, que se difunden en grupos de empleo, implican nombres de empresas como GETSA Seguridad Privada o Homeland Security Neuquén e implican la promesa de una incorporación inmediata y horarios a elección. Luego, el falso reclutador solicita datos personales, fotos del DNI, talles de ropa para supuestos uniformes, domicilio, un teléfono alternativo e incluso certificados de antecedentes penales.

El paso clave de la estafa se da cuando el presunto empleador pide al candidato que abone la suma $15.000 para una “revisión médica” o “libreta sanitaria”, asegurando que el turno será enviado por PDF y que el monto corresponde a un requisito obligatorio del puesto.

Una vez realizado el pago, el estafador bloquea a la víctima o deja de responder. Desde el Alto Comahue Shopping emitieron un comunicado aclarando que no están realizando búsquedas laborales y que cualquier mensaje que solicite datos personales o pagos previos corresponde a una estafa.