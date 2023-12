Salud: ¿Qué pasará con los directores de los hospitales de Neuquén?

Respecto al resto de las direcciones de los hospitales, Regueiro explicó que la idea "es ir cambiando de la manera más ordenada posible. Una figura adentro de una institución no va a hacer la diferencia si lo cambiamos hoy, mañana o la semana que viene".

regueiro.jpg El ministro de Salud, Martín Regueiro, recorrió hospitales en los primeros días en el cargo.

Para el jefe de la cartera sanitaria, "hoy estamos abocados a dar respuestas a los proveedores para reestablecer la cadena de insumos, lo organizacional entiendo que es importante, pero la urgencia está en poner el sistema a funcionar".

La visión de Salud sobre el Norapatagónico

La situación con los proveedores volvió a aparecer en el centro del foco del ministro cuando le consultaron sobre la marcha de la construcción del hospital Norpatagónico.

"Hay cosas que a mi me gustaría no priorizar, la idea es que las cosas que están en marcha sigan, pero mi urgencia está en poner en marcha el sistema. Es como si en una casa no hay para comer y ponés un monocomando, no, la prioridad es darle de comer a los hijos. Hoy tenemos pacientes que no han comida estando internados. No se si se toma dimensión de eso", sostuvo Regueiro.

El ministro dijo que los prestadores de salud se han multiplicado con el correr de los años en la provincia, con fuerte crecimiento del sector privado en este ámbito. Remarcó que sólo en Confluencia hay 832 prestadores de salud, de los cuales 90 son del sector público y el resto del privado. "Cambió la ecuación, antes estaba el hospital y no había privados. Hoy la gente quiere mayor complejidad y el sistema termina siendo más caro", sostuvo el médico.

Las tercerizadas y sus trabajadores

El ministro justificó los motivos de los trabajadores de la salud que protestan porque son maltratados por las empresas tercerizadas con contratos con la cartera de Salud.

"Uno entiende la demanda de la gente que está cortando en Centenario y es justa, porque las empresas tercerizadas prestadoras de servicios incumplen con los pagos de bonos y salarios y todo eso", consideró el médico que asumió el domingo al frente de la ejecución de la política sanitaria del gobernador Rolando Figueroa.

trabajadores salud- hospital Centenario- corte ruta 7.jpg Gentileza

"Es una maquinaria que hay que desarmar, que hay que reorganizar porque uno de los problemas más grandes nuestro son los tercerizados, tenemos que cambiar la lógica porque terminamos contratando servicios que al único que le traen problemas es al estado, no a las empresas tercerizadas. Son cuestiones administrativas que tenemos que resolver", asumió.