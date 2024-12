Salud reforzó la prevención contra el dengue: encontraron huevos del mosquito en el este de Neuquén

Objetivo Dengue

Roccia indicó que en las tareas de vigilancia entomológica se colocan ovitrampas, es decir, sensores para detectar el huevo del mosquito. Cuando se observa una ovitrampa positiva, desde la cartera sanitaria se articulan tareas conjuntas e interdisciplinarias de prevención, monitoreo, identificación y evaluación de potenciales criaderos de mosquitos, su eliminación y saneamiento en el lugar.

dengue.jpg

“Lo que tenemos que lograr es que esta población de mosquitos no aumente, que no se expanda”, explicó la referente y enfatizó: “Sin criaderos no hay mosquitos y sin mosquito no hay dengue. Para que una persona se enferme de dengue se necesita la persona, el mosquito y el virus”.

En esta línea, Roccia señaló: "Hay que centrarse en la prevención y no acumular recipientes que tengan agua en el domicilio, porque siempre que haya un poquito de agua acumulada le da oportunidad al mosquito de completar su desarrollo desde huevo a adulto".

Respecto del ciclo de vida del mosquito, la referente aclaró que puede tardar entre 10 y 14 días en convertirse en mosquito adulto, dependiendo de la temperatura y la humedad. Si hace mucho calor el ciclo se puede acortar a 7 días.

Por ese motivo, además de las tareas de vigilancia que se realizan con la colocación de ovitrampas (que recrean las condiciones que atraen al mosquito para poner huevos), los equipos de salud efectúan visitas domiciliarias en algunos sectores para buscar criaderos y potenciales criaderos.

Charlas y capacitaciones

Por otro lado, se continúan realizando capacitaciones y charlas con la intención de brindar información y propuestas de trabajo para la articulación de tareas conjuntas de prevención y monitoreo con el objetivo de reducir la dispersión del vector Aedes aegypti dentro de Neuquén capital y en toda la provincia del Neuquén.

El Aedes aegypti es un insecto pequeño, con rayas blancas y negras en sus patas y abdomen. Todas las etapas del ciclo de vida -huevo, larva, pupa y adulto- transcurren en el entorno domiciliario y urbano, en lugares que puedan acumular agua.

dengue1.jpg

Estos recipientes son usados como criaderos, ya que les proporcionan las condiciones necesarias para asegurar su adaptación y supervivencia. Por ello, es fundamental evitar los criaderos en casas y alrededores para impedir que el mosquito transmisor del dengue se instale en la provincia del Neuquén.

Para evitar la cría es necesario la limpieza, el saneamiento básico, evitar basura y todo recipiente que contenga agua. Además, es importante dar vuelta objetos, previo a cepillarlos y limpiarlos para despegar los huevos del mosquito (que los depositan en las paredes internas de recipientes que contienen agua, por encima de la línea del agua). Los huevos son de color oscuro, resistentes a la sequía y al frío, y pueden vivir hasta un año adheridos a las paredes de los recipientes.

Por otro lado, para evitar las picaduras de los mosquitos es necesario utilizar mosquiteros, tules en los carritos de los bebés, ropa manga larga, repelente y ahuyentadores.