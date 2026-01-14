Santa Genoveva contará con un nuevo parque temático: será el quinto de Neuquén capital

La Municipalidad de Neuquén se prepara para la inauguración de un nuevo espacio verde para los vecinos. Uno por uno, los nuevos parques de la ciudad.

En los próximos días Santa Genoveva contará con un nuevo espacio verde temático en el marco del desarrollo de nuevos parques que ejecuta la Municipalidad de Neuquén.

Noelia Rueda Cáceres , subsecretaria de Coordinación Administrativa, comentó que se trata del quinto parque temático que se desarrolla y que está cerca de finalizarse: “Estamos pronto a inaugurarlo. Quedan aproximadamente dos semanas de obra de esta inversión que permitirá recuperar esta plaza”, expresó.

La funcionaria detalló que este parque demandó un desembolso de más de 350 millones de pesos para poder reacondicionar el espacio y señaló que “limita con otros barrios como Villa Farrell, Provincias Unidas y Sapere. Es muy importante para nosotros poder continuar con estas obras que albergan a toda la familia y que vuelven a poner al espacio público en juego en todo lo que es recreación, educación física, cultura y deporte”.

parque tematico santa genoveva

Rueda Cáceres agregó que, luego de finalizar esta obra, se continuará con los parques temáticos El Mangrullo Zorro y El Mangrullo Cueva en el área del Parque Norte “por la gran afluencia que tienen todos los días.

Recordemos que ya se inauguró La Trochita en el Parque Central, el segundo en el Parque Jaime de Nevares, el tercero en el Parque Central Zona Este que fue el ARA General Belgrano y el cuarto que fue el gran dinosaurio en el sector oeste de la ciudad. Estamos muy contentos porque realmente vemos que instantáneamente la ciudadanía se vuelca al espacio público para pasar la tarde-noche con sus niños y también los jóvenes”.

Por su parte, Juan Martín Gonzáles, director de Proyectos y Espacios Verdes, explicó que el nuevo parque de Santa Genoveva se llama Mangrullo Refugio del Bosque y contará con juegos nuevos, posta saludable y veredas nuevas en una superficie aproximada de unos 350 metros cuadrados: “Las familias van a encontrar un juego completamente nuevo y renovado, con subibajas, calesitas y con hamacas. Lleva un piso blando para hacer un parque completamente seguro para que todos jueguen y nadie se lastime”, finalizó.

Uno por uno, los parques temáticos de Neuquén capital

La obra de Santa Genoveva constituye el quinto parque temático de un total de 20 que la Municipalidad de Neuquén tiene proyectados en distintos puntos de la ciudad.

parque la trochita

El Parque Central cuenta ya con dos parques temáticos. En el sector Oeste se inauguró uno en forma de tren, conocido como La Trochita. Cuenta con un mangrullo con forma de tren, hamacas integradoras, calesita, tubo de gateo y piso blando. Además, se mejoró la accesibilidad, la iluminación y la forestación, preservando el tren histórico como símbolo de la identidad neuquina.

parque temático de Malvinas en el Parque Central Este (2)

En el sector Este se inauguró otro parque, también con identidad histórica. Los mangrullos recrean el submarino ARA San Juan y hay un homenaje a los caídos en Malvinas.

El tercer parque temático se inauguró en el Parque Jaime de Nevares, con la temática de un fuerte medieval.

parque temático Jaime de Nevares

En noviembre de 2025 se inauguró el parque temático de Los Dinosaurios. El lugar elegido fue el parque conocido como Plaza de Boca, en el barrio Unión de Mayo.

Parque Dinosaurios 1

Al quinto espacio, ubicado en Santa Genoveva, se suman otros que ya están en pleno montaje: el Mangrullo Cueva en Parque Norte y en el Mangrullo Zorro, que estará ubicado en la plaza que se recuesta sobre la calle Antártida Argentina, muy cerca de donde se desarrolla el estacionamiento subterráneo.