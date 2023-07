Se hizo viral: ¿Un portal a otra dimensión en Bariloche?

Algunos usuarios se animaron a hipotetizar sobre un posible ovni o una puerta a otra dimensión. Lo cierto es que las imágenes se viralizaron rápidamente y muchos solo destacaron la belleza que rodea a Bariloche y el encanto del invierno local.

Un portal a otra dimensión Bariloche Gentileza Gaby Chávez

¿La explicación científica?

José Bianco, meteorólogo y cazador de tormentas, analizó el video y aseguró: “Lógicamente, sospechando que era un fenómeno óptico que tenía que ver con el sol y los cristales de hielo, empecé a ver qué era lo que estaba pasando y pensé primero en este ‘Espectro de Broken’, que se da en muchos casos desde un avión o desde la cima de una montaña, pero la forma no coincidía con lo que había observado Gaby así que me comunique con ella y le pregunte en qué posición estaba el sol”.

Respuesta al portal de Bariloche

A esto agregó: “Ella rápidamente me contestó que el sol estaba casi en la vertical, entonces empezamos a descartar fenómenos. Con el sol en la cara, lo que podía pasar era tener este fenómeno conocido como Sab Sun o Sub Sun (sub sol) y empecé a buscar fotos que coincidan un poco con la el fenómeno que había detectado Gaby”.