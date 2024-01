Se suspenden los ascensos al volcán Lanín: ¿Hasta qué fecha?

Hace más de 15 años que para esta fecha se cierra el sendero turístico que conduce a los pies del volcán para que las distintas comunidades originarias realicen la ceremonia.

Por esta razón, se solicita a las y los visitantes respeto durante estas fechas, ya que se requiere un ambiente de privacidad, tranquilidad y resguardo del territorio en el que se desarrolla, para así lograr establecer la relación armónica con los Pu Newen, lo que significa la Fuerza Natural del volcán.

Recordatorio del Parque Nacional Lanín

Dentro de la campaña que están llevando adelante, los parques, denominada "Solo Huellas", buscan concientizar a la población sobre los cuidados de la naturaleza.

En cuanto a las recomendaciones generales, recuerdan que no están permitidas las mascotas, los drones y el esquí acuático dentro de los Parques Nacionales; que el registro de Trekking es obligatorio y que es sumamente importante no dejar residuos, además de no alimentar a la fauna.

Una de las grandes advertencias está relacionada al fuego, ya que es una época muy propensa a los incendios por los calores y el viento. Hacer fuego solo está permitido en los campings y en áreas habilitadas donde haya un cartel que así lo indique.

Es fundamental tener en cuenta que hay que transitar en vehículo con precaución a no más de 40 kilómetros por hora y recordar que no hay señal telefónica en la mayoría de los sectores.