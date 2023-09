Senillosa: fuerte cruce entre Patricia Fernández y el intendente electo

Luego de que el intendente electo por el partido Comunidad de Rolando Figueroa , Lucas Páez , criticara el proceso de transición de gobierno de Senillosa y la falta de información, la actual mandataria, Patricia Fernández (Movimiento Popular Neuquino), aseguró que Páez fue invitado a una mesa de diálogo y no asistió.

En primer cuestionamiento por parte de la intendenta de Senillosa fue por el supuesto desconocimiento que mencionó Páez sobre temas administrativos, específicamente tenencia de tierras. Fernández se sorprendió y dijo que como ex funcionario municipal, él sabe perfectamente los trámites que se realizan para entregarlas.

Otro de los puntos que generó enojo en la actual mandataria comunal tuvo que ver con la visita de la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, quien participó del acto de entrega de maquinarias y herramientas para emprendedores de la localidad.

En palabras de Fernández, "la Municipalidad de Senillosa no recibió invitación alguna para participar del acto de entrega de herramientas".

tolosa paz en senillosa Tolosa Paz vía Twitter: "Felicitaciones a nuestro compañero electo Lucas Páez, quien será el próximo intendente de Senillosa, provincia de Neuquén".

En lo que respecta a la transición del municipio, Fernández mencionó que meses atrás, el ministro de Gobierno y Educación, Osvaldo Llancafilo, invitó al intendente electo y a ella a una reunión para coordinar y planificar acciones en conjunto, y que él no asistió.

"Me asombra que ahora indique que hay falta de comunicación y compromiso. El intendente electo Lucas Páez no solamente falta a la verdad con sus publicaciones, sino que mal informa a la ciudadanía, y eso me indigna”, concluyó.

Lucas Páez fue asesor legal de la actual intendenta del MPN y, con 37 años, se impuso cómodamente al candidato del oficialismo emepenista Hugo Moenne en las elecciones del 16 de abril.