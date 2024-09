Separarse del agresor no alcanza: 70% de las mujeres víctimas sufren violencia de sus ex parejas

Durante el segundo cuatrimestre de 2024, en la ciudad de Neuquén se trabajó en 154 pedidos de ayuda de mujeres que habían sufrido algún tipo de violencia de género . Lo más llamativo es que en el 70% de los casos, los agresores eran ex parejas o ex maridos, que seguían ejerciendo violencia sobre ellas incluso después de que tomaran la decisión de terminar el vínculo.

Dia de la No violencia contra las mujeres (11).JPG Maria Isabel Sanchez

Para los referentes del organismo, llama la atención que en el 70% de los casos, las mujeres señalaron a sus agresores entre sus ex parejas o ex maridos, lo que resulta preocupante porque siguen siendo hostigadas incluso después de tomar la decisión de cortar un vínculo cargado de violencia. Para muchas mujeres, separarse es una decisión difícil por la manipulación que ejercen sobre ellas, porque tienen miedo o porque no tienen independencia económica o sólo tienen trabajos informales.

De los otros casos, un 9% informó que el agresor era su pareja actual, mientras que cerca del 5% señaló a un familiar directo. También se dieron casos de víctimas de violencia por parte de sus hijos o hermanos. El 4.55% de las mujeres sufrieron violencia por parte de varones sin ningún tipo de relación directa.

El perfil de las mujeres

El informe indicó que la edad promedio de los casos ingresados es de 37 años. Del total, un 45% tiene ya una medida cautelar, mientras que un 16% la renovó por un segundo período.

De las que ingresaron, un 60% aseguro tener trabajo, aunque un 25% de esa fracción contaba con un trabajo informal. El 40% de las mujeres que solicitaron asistencia está desempleada.

En cuanto a los rubros en los que se desempeñan, priman el trabajo de limpieza o en casas de familia, así como el trabajo autónomo, con el 13% y el 12%, respectivamente. Le siguen el cuidado de personas mayores (7%), el empleo público, la educación y el comercio, todos con un 6% de los casos. En menor medida, también denuncian jubiladas, con un 1,5%.

Se supo que un 13% de los casos que hicieron denuncias en este segundo cuatrimestre sólo tiene estudios de nivel primario. El grueso de las denuncias (más del 50%) tiene título secundario y hay un 15% de las mujeres que accedieron a la educación terciaria o superior. Además, se informó que el 90% de las mujeres tienen entre uno y cuatro hijos.

Con respecto a su situación habitacional, un 42% de los casos son de mujeres que tienen vivienda propia. Más del 30% vive en casas prestadas o de familiares y un 18% alquila una casa o departamento.

Perfil de los agresores

En base al mismo informe, se determinaron las características de los agresores señalados en cada caso de pedido de asistencia por violencia de género. Según las estadísticas presentadas, un 60% trabaja, aunque resta conocer más datos sobre muchos de ellos.

Las propias mujeres indicaron que al menos el 37% de los agresores tienen algún tipo de consumo problemático y una vinculación cercana con la víctima, aunque priman las ex parejas.