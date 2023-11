Sergio Massa destacó su proyecto de un gobierno de “unidad nacional”

En una conferencia de prensa previa al encuentro con la militancia reunida en el gimnasio municipal de la ciudad rionegrina, el actual ministro de Economía de la Nación agradeció el apoyo de los gobernadores electos de Neuquén y Río Negro, Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck . Dijo que ello era una muestra de su proyecto de unidad nacional, al incorporar espacios políticos por fuera de UP y llamó a la ciudadanía a pensar de que “los argentinos elegimos un presidente para los próximos cuatro años” y que “a las urnas hay que ir con esperanza y no con enojo”.

- Para mí es por sí Vaca Muerta. Primero, creo que esta mirada inicial, de no entender que los recursos son de las provincias, tiene que ver en todo caso con que en una campaña a veces se dicen cosas que sin conocer la realidad de la Argentina.

Ustedes saben, he venido innumerable cantidad de veces a Neuquén, e innumerable cantidad de veces a Río Negro, y puedo contar cómo va la obra de la terminal de Viedma, y puedo contar en qué nivel de inversión estamos en el oleoducto a Chile, o en el oleoducto a Bahía Blanca.

Vaca Muerta es una de las garantías del crecimiento económico de la Argentina, no para el año que viene, sino para los próximos 20 años. Vaca Muerta necesita además que sigamos teniendo trabajadores bien pagos, y por eso es clave defender para los trabajadores la eliminación del impuesto a las ganancias, no vaya a ser cosa que suspendan por decreto una ley que tanto costó conseguir.

MASSA EN cIPOLLETTI (29).JPG

Me parece importante además que terminemos algunas obras, quiero decirle a toda la región, vine de Roca a Cipolletti por la 22, que hace 15 años esa obra está dando vuelta, me parece vergonzoso, y quiero comprometerme a terminarla durante el año que viene si es que soy presidente.

- ¿Y qué va a pasar con el tren a Cipolletti que está parado por los choques al puente de la ruta 151?

- Vino el presidente de Trenes y tiene un anuncio a partir de un acuerdo al que arribó con la gente del gobierno de la provincia de Río Negro, que creo que es importante y está bueno que lo anuncie él, que además no es candidato.

- ¿Qué pasará con las hidroeléctricas y el pedido de Río Negro y Neuquén sobre la tarifa Comahue?

- El recurso agua desde la Constitución 94 es de las provincias, al igual que el recurso gas y petróleo. Por eso no se puede privatizar Vaca Muerta, como dice Milei, por eso tampoco se puede ignorar a las provincias, por más que la infraestructura física sea del Estado o de las represas. Aspiramos a que la definición de la administración de las represas, vencida la concesión, sea una definición que tomen de manera conjunta el Estado Nacional y cada una de las provincias, en este caso Río Negro y Neuquén. Y si parte de la negociación es que haya Tarifa Comahue, que haya Tarifa Comahue. Eso es un trabajo que tenemos que hacer en conjunto y la verdad es que en ese sentido Gutiérrez, Weretilneck y Rolo Figueroa han tenido una posición unívoca de defensa de la Patagonia que yo valoro mucho porque eso es el federalismo. En un momento en el que, entre otras cosas, se habla de eliminar la coparticipación.

MASSA EN CIPOLLETTI (39).JPG

- ¿El otro candidato habla de cortar relaciones con Brasil, cómo incidiría eso en la fruticultura?

- Terrible, vengo de estar con todas las empresas fruteras en el Valle, en Roca, estuve en la cooperativa. El 30% de las exportaciones de la cooperativa van a Brasil. Y cuando escuché hablar de triangulación, solo el año pasado Argentina, por triangulación de operaciones, perdió 2.200 millones de dólares. China está eliminando de sus negociaciones comerciales la posibilidad de triangulación. Brasil y China son dos de nuestros principales socios comerciales. Y cuando escucho romper relaciones con Brasil y que se triangule vía Panamá el trabajo de los argentinos a Brasil o a China, me preocupa porque me parece que hay un desconocimiento no solamente del tejido productivo argentino. Me parece que lo más grave es que hay un desconocimiento de cómo funciona el mundo, como los aranceles y la definición de normas sanitarias. Me parece que tiene que ver con la falta de conocimiento del Estado. Yo creo que gobernar es una tarea enorme, que requiere de mucho estudio, trabajo, y a veces por ahí uno encuentra una ola en la que dice frases que representan el enojo de la gente. Y entiendo que haya gente enojada. Lo que los argentinos tenemos que pensar es que elegimos un presidente para los próximos cuatro años. A las urnas hay que ir con esperanza y no con enojo.

- ¿Qué cree que le quedó a la gente del debate del otro día?

- No quedó tan claro, en el caso mío, la propuesta de lucha contra la corrupción, por eso hoy firmé el programa de ética pública y anuncié que el titular de la Oficina Anticorrupción va a ser un opositor a propuesta del bloque mayoritario de la oposición desde el 10 de diciembre. Y una ley de ética pública a poner en marcha desde el mismo día.

Creo que en el debate quedó claro que Argentina resuelve sus problemas exportando. Y respecto del otro candidato, me parece que por ahí no le quedó claro que el Estado, las negociaciones internacionales, la lucha contra la inseguridad, son temas que se deben abordar con mucha profundidad y eso no sucedió de parte de él.

- ¿Entiende que para la gente pasó el enojo de las PASO manifestado en las urnas?

- No, yo creo que hay gente que todavía sigue enojada y con razón en algún caso, y me parece que será mi tarea de acá el domingo explicarles, convencerlos, pero sobre todas las cosas, concientizar de que lo que elegimos es quién va a cuidar a nuestros hijos y a nuestros abuelos los próximos cuatro años, y que hay que pensarlo en esos términos.

- ¿Cómo toma el apoyo de Figueroa y Weretilneck?

- Bueno, es para mí una oportunidad única, pero sobre todas las cosas es un tema para ser muy agradecido, porque la presencia de Rolando y de Alberto, además de intendentes radicales, de intendentes vecinalistas, peronistas, del MPN, de intendentes de Comunidad, de rectores de las dos universidades, de empresarios y de trabajadores, lo que me permite es mostrarles a los argentinos que podemos sentarnos todos aunque vengamos de lugares distintos.

MASSA EN CIPOLLETTI (30).JPG

Y entonces ese acto de desprendimiento, tanto de Alberto como de Rolando, pero de todos los que participan hoy acá, lo que necesita de mi parte es gratitud, por un lado, y, por otro lado, necesita reciprocidad si los neuquinos, los rionegrinos me dan la responsabilidad de gobernar. Y la reciprocidad es con hechos. La vida de la gente no tiene jurisdicciones.