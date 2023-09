Sergio Massa en Neuquén: ¿por qué se suspendió el acto en Cutral Co?

GUTIERREZ-SERGIO-MASSA

En el marco de su visita como ministro, Massa visitará más tarde Centenario, donde se inaugurará la planta de tratamiento de líquidos cloacales, también junto a las autoridades provinciales y municipales. Gutiérrez adelantó que una vez finalizada esa actividad volverán a la ciudad de Neuquén para firmar convenios y ofrecer una conferencia de prensa conjunta.

Contó también que "si los tiempos lo permiten" existe "la intención" de recorrer las obras del "Parque Tecnológico que estamos levantando y que será pionero para el desarrollo de la Economía del Conocimiento y de las nuevas tecnologías en la provincia".

Las actividades electorales del candidato a presidente están organizadas para la jornada del miércoles y empezarán a las 10.30 con un gran acto en Plottier, en el que se prevé la presencia de referentes políticos y sindicatos.

SINDICATOS CON MASSA NEUQUEN

Para esa jornada también estaba anunciada su presencia en un acto en el Parque Solar de Cutral Co, sus allegados confirmaron que no podrá llegar.

"La comitiva viene en el avión grande, en el 737 y ese avión no lo pueden mover del aeropuerto de Neuquén al de Cutral Co, que era la idea para que se puedan ir antes. Entonces no le dan los tiempos porque tiene que llegar al acto de Ensenada con el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, antes de las 17 porque tiene que hacerse el acto con luz natural porque no hay artificial", confiaron a LMNeuquén desde el ámbito cercano a Massa, e insistieron: "No les da el horario de ninguna manera y por eso no pueden ir a Cutral Co".