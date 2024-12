"Si querés ahora lo googleo", la insólita respuesta de Nadia Márquez en una entrevista

El desconocimiento que desnudó Márquez sobre el tema que estaba defendiendo generó críticas entre tuiteros opositores al gobierno nacional, que se apuraron en trasladar a la red X, de Elon Musk, el recorte de la entrevista realizada por Ari Lijalad en El Destape, plataforma filokirchnerista liderada por Roberto Navarro. La reacción contra la diputada neuquina de los usuarios de las redes multiplicó la audiencia del furcio, aunque no llegó a ser tendencia .

Nadia Márquez y Karina Milei.jpeg Karina Milei, hermana del presidente de la Nación y la diputada nacional Nadia Márquez.

Nadia Márquez patinó con un dato clave

La libertaria neuquina desconocía el dato central en esta historia, que está cargada con alto voltaje de sensibilidad, ya que afecta directamente a la salud de miles de jubilados, como lo demuestran los innumerables testimonios difundidos en los medios desde las sedes de PAMI abarrotadas desde que se puso en marcha el recorte.

Márquez es la principal referente de La Libertad Avanza en Neuquén, reconocida por la armadora nacional del partido oficialista, Karina Milei. Tras el recorte de la cobertura farmacéutica del PAMI, la diputada neuquina salió a jugar en la arena política nacional a favor de la medida del presidente. El martes en la mañana asumió ese rol en un territorio mediático declaradamente hostil para los intereses del gobierno.

La experiencia no resultó del todo bien para la dirigente libertaria neuquina, a tal punto que luego de trastabillar en la respuesta a una pregunta clave apuró el final de la comunicación aduciendo que tenía que atender otros compromisos de su agenda. Ni la reacción de Márquez ni el tono de la requisitoria de Lijalad fueron inéditos. El periodista entrevista habitualmente a dirigentes del oficialismo con los que suele tener cruces que no siempre dejan conformes a los invitados.

Nadia Marquez se cruzó con un periodista en El Destape Radio

Una entrevista picante desde el inicio

Con Márquez, Lijalad preguntó de entrada: ¿Cómo explica que le quitaron los medicamentos a millones de jubilados? "Vos estás haciendo una afirmación que si querés podés hacerla, ningún problema, pero no me lo transformes en pregunta. Los medicamentos siguen garantizados para los jubilados, tienen que hacer un trámite para la cobertura al 100%", respondió la diputada.

"Lo que se pretende es optimizar justamente los recursos para que los que más necesitan los medicamentos los puedan tener y quienes los puedan solventar lo hagan. Entonces, lo que se está intentando hacer es optimizar los recursos", enfatizó Márquez sin prever que estaba abriendo la puerta para la repregunta que no podría responder: "¿Cuánto es diputada el dinero que había que optimizar en el PAMI?"

Márquez ensayó una variante sin el dato concreto que le habían requerido. "Mira, no es solamente una cuestión de cantidad. En Argentina la verdad es que siempre falta, porque son muchos años de decadencia, muchos años de mala administración, muchos años de que era todo igual para todos", hilvanó la diputada hasta que Lijalad la interrumpió en busca de una respuesta a la pregunta sobre el monto del ajuste en el PAMI.

nadia márquez votando.jpg

"Usted dice que hay que optimizar los recursos. ¿Cuánto es lo que hay que optimizar?", insistió el entrevistador.

"Esto se trata de que los remedios puedan llegar con cobertura total, especialmente a aquellos jubilados que están necesitando la asistencia, se está trabajando mucho para eso, después si vos tenés ganas a decir otra cosa decila, no hay problema", confrontó la legisladora.

Máxima tensión

"Estoy tratando de que me conteste cuánto era el dinero que había que optimizar si no tiene el dato dígame y listo", retrucó Lijalad. "El dinero es muchísimo", sostuvo la entrevistada y ante la insistencia del periodista sobre el monto del ajuste espetó: "Si querés lo googleo". Y ahí nomás ensayó una crítica descalificadora hacia el trabajo del comunicador.

"Vos tenés ganas de emitir tu opinión y como nadie te la escucha le das forma de pregunta, pero no hay ningún problema es tu opinión y yo discrepo, lo que no podés pretender es que yo diga lo que vos tenés ganas de que yo diga. Yo voy a responder lo que creo que tengo que responder y no hay ningún problema con eso. Y si tenés que preguntar para tener dos minutos de fama hacelo nomás", chicaneó la diputada antes iniciar el cruce final de la entrevista.

"¿Qué formación tenés vos?", provocó Márquez. "Tengo formación universitaria completa", acotó Lijalad. "¿En qué carrera?", indagó la legisladora llevando al límite la tensión de la conversación que se terminó después de que el entrevistador precisara que se graduó en Ciencias Políticas.