Sin lograr cortar los puentes, Uocra Río Negro se movilizó contras las políticas de Milei

Juan Garrido , referente de la UOCRA Río Negro, señaló la importancia de la acción llevada a cabo: “ Logramos lo que queríamos, llegar al puente sin conflicto. No tenemos por qué estar confrontando con Gendarmería ni con nadie, no es la intención. Nosotros venimos a manifestar”. Además, recalcó que esta movilización “la denominamos marcha del repudio, porque la política del Gobierno , desde el primer día, arruinó al obrero de la construcción” .

UOCRA Rio Negro - protesta - Puente Carretero (8).jpg Claudio Espinoza

El referente gremial también cuestionó la falta de reacción de otros sectores sindicales ante la situación. “Estamos muy dolidos porque la CGT a nivel nacional duerme, los barrios piqueteros, todo el mundo duerme. Entonces, el Presidente, ¿qué hace? Donde ve que no hay oposición, no hay nada, hace lo que quiere. Nosotros no lo vamos a permitir. Si esto tiene que ser un pie para que se inicie una lucha en todo el país, bienvenido sea. La UOCRA Río Negro está presente”.

Garrido también hizo hincapié en la crisis laboral del sector, que dejó a miles de trabajadores sin empleo. “Que sepan que acá en Río Negro también hay obreros de la construcción que la están pasando mal, como en todo el país. No somos ajenos a lo que está pasando. Desocupados debe haber 1.000 en toda la provincia. En todo el país perdimos 100.000 puestos de trabajo”, advirtió.

UOCRA Rio Negro - protesta - Puente Carretero (16).jpg Las seccionales de UOCRA de toda la provincia movilizaron en Cipolletti contra las políticas del Gobierno Nacional. Claudio Espinoza

En cuanto al futuro del sector, el dirigente gremial fue pesimista: “Nosotros sabemos que este año va a ser peor que el año pasado. No hay presupuesto para obra pública. Si bien el gobierno provincial por ahí está haciendo un esfuerzo enorme para sacar alguna obra por administración provincial, pero no alcanza. Esta manifestación no es contra el Gobierno Provincial, sino contra la política de Milei, de Bullrich y de todos los que están arriba”.

Asimismo, el dirigente gremial criticó la falta de participación de otros gremios en la protesta. “Duele que otros gremios no asistan, porque yo invité a varios gremios hermanos, hablé con ellos, pero la UOCRA es una sola y al que le quepa el poncho, que se lo ponga. Nosotros estamos acá y vamos a seguir firmes con los compañeros, por algo hemos sido elegidos por la mayoría”, sostuvo Garrido.

UOCRA Rio Negro - protesta - Puente Carretero (21).jpg Cerca de 100 efectivos de las fuerzas federales garantizaron la libre circulación de los puentes carreteros y evitaron mayos conflictos con los manifestantes. Claudio Espinoza

El despliegue del comando antipiquete

Ante la convocatoria de la UOCRA, el Gobierno desplegó un importante operativo de seguridad con la presencia de Gendarmería, Prefectura y la Policía Federal. Cerca de 100 efectivos fueron apostados en los accesos a los puentes con un camión hidrante, gases lacrimógenos, escudos y una coordinación con las fuerzas provinciales para evitar el corte total del tránsito.

El comando antipiquete logró que las columnas de manifestantes se desplazaran por un solo carril, permitiendo que los restantes quedaran habilitados para la circulación vehicular. La concentración principal se desarrolló sobre la explanada del ex peaje, donde Garrido dirigió su discurso mientras el tránsito continuaba con relativa normalidad.

Tras finalizar la manifestación, los trabajadores se retiraron sin mayores incidentes y regresaron a la sede gremial ubicada en calle Lavalle, en Cipolletti. El operativo de seguridad se mantuvo en la zona hasta que la movilización se dispersó por completo.