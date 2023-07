Sociología de las copas: les pibes prefieren los vinitos

Precisamente de eso quería escribir. El responsable de armar las catas, de descorchar y tener los vinos en el just in time de mi trabajo, es también un observador. Sólo que nos llevamos 22 años de distancia y vemos cosas distintas. De modo que cuando termina el día y cada uno separa los vinos que le parecieron más interesantes para volver a probarlos con la cena, el pibe siempre elige vinos tintos con algún criterio que se me escapa al principio. Después de una semana de cata, le pregunto qué hace con ellos, este “sociólogo y emprendedor”, como me pidió que lo nombre.