Socios de la Cooperativa 127 Hectáreas recurrieron a un abogado para conseguir sus terrenos

cooperativa 127 hectareas

Según describió Guerrero, entre los damnificados hay dos grupos de familias. Por un lado, a los que "les vendieron lotes en la meseta fuera del ejido municipal, por lo que no se puede urbanizar" y otro que "hace años esperan una vivienda en La Sirena".

"Hay familias que la Cooperativa les vendió una casa en forma directa o a través de sindicatos. Hasta el momento 100 vecinos habían realizado la denuncia penal, a la cual se sumarán los demás que podrían llegar a ser 3.000", detalló.

Guerrero contó que le enviaron notas a los funcionarios del área y hasta el gobernador Rolando Figueroa, pero dijo que no obtuvieron respuestas para poder tener sus casas.

"Sentimos que el gobierno no nos escucha, le mandamos notas a Marco Zapata, al gobernador. Hicimos denuncia en la Fiscalía y no nos llaman, no vemos que se estén moviendo", describió el vecino, quien además contó que en su caso pagó lo que le habían pedido con el dinero que su esposa recibió por una indemnización por su trabajo de 8 años y no tiene noticias del loteo.

El vecino recordó que otra cosa que convocó a muchas familias a sumarse es que decían que el tiempo estipulado de entrega eran 24 meses por lo que varias familias pidieron créditos e incluso hicieron negocio con empresas de casas prefabricadas que después no pudieron cumplir porque no les habían entregado sus terrenos. "No tienen donde colocar la prefabricada", alarmó.

"La cooperativa le vive tirando la pelota a los funcionarios y nosotros seguimos esperando. Necesitamos una solución", destacó.

Las casas con sus plateas, en las 127 hectáreas de La Sirena. (María Isabel Sanchez)

Denuncia

Fue en diciembre pasado que un grupo de damnificados presentó una denuncia penal contra la Cooperativa de Vivienda y Consumo 127 Hectáreas La Sirena Ltda., a la que acusan de estafa e incumplimiento de contrato.

La denuncia, que ingresó ante el Ministerio Público Fiscal de Neuquén, detalla una serie de irregularidades que incluye promesas incumplidas, plazos vencidos y una posible maniobra fraudulenta para captar los ahorros de los compradores.

“Hasta el momento hemos agotado los recursos de comunicación, nos hemos comunicado con todas las autoridades de la cooperativa y políticas y no recibimos ningún tipo de respuesta; también funcionarios municipales, como en el contrato se menciona al IMUH”, había contado Guerrero, quien ingresó a la cooperativa por un lote en 2022.

El damnificado sostuvo que se cumplió el plazo de dos años para hacer la entrega de las escrituras del terreno y que el loteo cambio de lugar de manera imprevista.