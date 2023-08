Solidaridad y juego: Conflugamer, jóvenes que ayudan a merenderos

Su lema es “ayudar jugando”. Así se presentan los jóvenes de Conflugamer, un grupo de entusiastas y solidarios amantes de los videojuegos que llevan su fervor por la tecnología a merenderos y espacios comunitarios para que adolescentes, niños y niñas que no tienen una consola a su alcance, puedan disfrutar un rato de esparcimiento. Como todo se hace “a pulmón”, organizan eventos cuya entrada son alimentos no perecederos destinados a donaciones. Este sábado habrá uno para no perderse y, de paso, colaborar.