Sorteo de Navidad de la Lotería Unificada: el 75.780 repartió millones con el primer premio

La Lotería Unificada realizó este sábado su tradicional sorteo navideño. El primer premio se llevó 900 millones de pesos y se fue para Jujuy.

El primer premio del sorteo de Navidad fue para la provincia de Jujuy

Este sábado se lleva a cabo el Sorteo Extraordinario de Navidad de la Lotería Unificada , una red federal de la que forma parte activa la Lotería La Neuquina . En esta oportunidad, la suerte grande se detuvo en el número 75.780 . En la tradicional jerga de la quiniela, el 80 representa a la bocha.

El afortunado ganador del primer premio se alzó con una recompensa de 900 millones de pesos , con el duplicador, que en esta ocasión fue el número 8. Según informaron las autoridades, el número ganador fue asignado a la provincia de Jujuy.

Este evento fue el primero de los cuatro sorteos extraordinarios que realiza la Lotería Unificada y se desarrolló utilizando por primera vez los bolilleros de la lotería de la provincia de Jujuy.

En total, la edición navideña repartió más de 2.100 millones de pesos en premios en todo el país.

Otros premios y ganadores

El segundo premio correspondió al número 13.001, otorgando 45 millones de pesos que se duplicaron a 90 millones. En tanto, el tercer puesto fue para el 00285, con un premio total de 21 millones de pesos.

También hubo otros ganadores destacados durante la jornada:

Cuarto premio: número 38.892, con 21 millones de pesos con duplicador.

Quinto premio: número 46.706, con 10.500.000 de pesos con duplicador.

Sorteos a la fracción con 11 millones de pesos cada uno: ganaron el 86.410 (fracción 10) y el 28.522 (fracción 3).

Finalmente, se sorteó un auto Fiat Cronos cero kilómetro como premio al certificado entero, cuyo ganador fue el número 21.417.

Se sortea el Quini 6 de Navidad: cuál es el pozo millonario que sale si o si

En vísperas de la Navidad, el Quini 6 redoblará la apuesta y su tradicional sorteo especial del domingo pondrá en juego un pozo estimado de 10.000 millones de pesos.

Desde la Lotería de Santa Fe hacen hincapié en la importancia de apostar únicamente en agencias oficiales o a través de los canales autorizados, resguardando así la seguridad de los jugadores.

Si bien el sorteo incluye las jugadas habituales, en esta oportunidad el "Siempre Sale" tendrá un pozo garantizado de 6.000 millones de pesos a repartirse entre los ganadores.

Para aquellos que quieran jugar, cabe recordar que todavía se encuentran las boletas disponibles en las agencias del país a $2.500, aunque para esta edición especial se encuentra a $6.000. En cada jugada, el apostador debe elegir seis números entre el 00 y el 45.

Esto significa que si no hay ganadores del Siempre Sale con seis aciertos, el premio se repartirá entre quienes hayan acertado cinco números en esa modalidad.