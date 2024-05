Subieron los precios de las verduras por las heladas tempranas

Compras en el Mercado de Concentrador (11).jpg Claudio Espinoza

Precisó que el tomate redondo pasó de costar 25.000 pesos a 48.000 pesos por cajón, mientras que el precio de los morrones presentó un salto similar al del tomate. Los aumentos en los precios se deben a la escasez de los productos en las zonas habituales de cultivo, debido a los efectos de inclemencias climáticas. Al recurrir a productos de otro origen, el mercado se enfrentó a precios muy por encima de los que que tenían como referencia quienes operan en el centro de acopio de la capital provincial.

Algunos precios de esta semana

Molina le dio una entrevista a la FM Capital, en la que abordó fundamentalmente cómo pegó la situación climática en la cantidad y precios de los productos que oferta el Mercado Concentrador. En la charla radial, el gerente delizó los precios de algunas verduras en el predio al que acuden los minoristas, pero también muchos consumidores, que consiguen ahorrarse uno pesos adquiriendo la mercadería con menos intermediación.

Batata: 5500 pesos

Cebolla: 10000 pesos la bolsa

Papa: 7000 pesos

Remolacha: 6000 pesos el lote de 4 kilos.

Zanahoria: 6000 pesos la bolsa de 10 kilos.

Zapallo: 5500 pesos

Calabaza: 5000 pesos

Pera: 15000 pesos el cajón

Naranja: 18000 pesos

Limón: 7000 pesos

Compras en el Mercado de Concentrador (22).jpg Claudio Espinoza

El gerente del Mercado Concentrador de Neuquén admitió que se enfrentan desafíos por las heladas tempranas que afectaron los precios y la disponibilidad de tomates y el pimientos, entre otros productos. Sin embargo, otras verduras, como la batata, la cebolla y la papa, mantuvieron sus precios estables, sin presentar cambios en la oferta ni en los precios de venta.

El impacto de la Zona Franca

A Molina también lo consultaron sobre un presunto impacto de la Zona Franca de Zapala en la actividad del Mercado Central. "No ha tenido un impacto directo en la distribución de frutas y verduras en la región de Neuquén", sostuvo.

Advirtió que en el sur no hay "aduanas" habilitadas para exportar o importar productos verdes, como frutas y verduras, lo que ha generado dificultades logísticas en el pasado. Mientras no se modifique el estatus de la aduana, no se espera que la zona franca de Zapala tenga un impacto significativo en la distribución de frutas y verduras en la región, aseguró.