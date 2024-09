Suman 100 cámaras para fotomultas en Neuquén: así es el nuevo ranking de infracciones

"Obviamente es un cambio de conducta de los ciudadanos muy importante y que ya se nota en el tránsito diario, de cómo el ciudadano tiene más cuidado al manejar. La cámara vino a recordarle lo solidario que uno tiene que ser con el peatón con respecto a las sendas y ni hablar con el cruce del semáforo en rojo, que es una infracción que pone en riesgo la vida literalmente de una familia, de un peatón", sostuvo.

Al respecto, remarcó que han visto imágenes captadas por las cámaras donde se comete esta infracción de invasión de la senda o bicisenda y han atropellado gente. "Es la infracción número uno, podríamos decir", expresó el coordinador.

informe cámaras fotomultas seguridad vial.jpg Marcelo Inaudi, presidente del Consejo Municipal de Seguridad, estuvo presente en la conferencia e informó los datos sobre siniestros viales y seguridad ciudadana. Sebastián Fariña Petersen

Según los números de las estadísticas publicadas por la Municipalidad en la página oficial, la invasión de senda peatonal es el 46% del total de infracciones, mientras que el 28,5% es por giro a la izquierda y el 25,5% por cruce de semáforo en rojo.

En estas estadísticas también se reveló que el horario de mayor cantidad de infracciones continúa siendo el mismo desde el último informe, es decir, entre las 16 y las 17, y también al mediodía. Esto sucede ya que hay mayor circulación, sobre todo por los horarios escolares.

"Es conducta y es costumbre lamentablemente, pero me pone contento que haya bajado el índice del semáforo en rojo, que era una multa muy importante y es muy peligrosa. Yo voy, más allá de la infracción, al peligro que genera cometerla", aseguró.

Un dato importante tiene que ver con el pago de estas infracciones, ya que la ciudad de Neuquén tiene el índice de cobrabilidad más alto del país, alcanzando un 60% según lo que reveló Castagna.

"Esto tiene dos puntos de análisis, uno es el gran trabajo que se está haciendo desde la coordinación y desde el monitoreo, porque cuando se detecta una infracción es prácticamente indiscutible, entonces el ciudadano se acerca y efectúan los pagos de manera voluntaria y hasta con vergüenza en algunos casos, porque se ven captados por la cámara y es algo que no tiene refutación", señaló y contó que de la cantidad de infracciones que se cometen, hoy no superan los 10 descargos. "La gente lo acepta, obviamente no es lo más agradable que te llegue una multa, pero lo toman como un punto para concientizarse", concluyó.